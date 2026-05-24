Martínez Quarta fue picante antes de la final entre River y Belgrano

"Lo jugamos con el corazón, con todo lo que teníamos", remarcó el defensor, haciendo alusión al trajín que vivió el equipo que conduce Eduardo Coudet tras vencer a Rosario Central por 1 a 0 en la semifinal.

"El domingo pasado estuvimos ahí nomás de quedar afuera. Esto es lo lindo del fútbol, tengo una felicidad enorme porque queríamos llevar a River a la final", afirmó en relación al partido de cuartos de final, donde el Millonario estuvo cerca de ser eliminado.

martinez-quarta El capitán de River, Lucas Martínez Quarta, dio una conferencia de prensa antes de la final con Belgrano.

La picante respuesta de Lucas Martínez Quarta

"Hace tres meses sobre todo ustedes no se imaginaban que nosotros estuviéramos acá, pase lo que pase tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos. Está a la vista de todos: se tuvo que ir el técnico más ganador de la historia, nos golpeó mucho y como grupo supimos salir adelante", dijo el capitán del equipo de Núñez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058338355587297547&partner=&hide_thread=false "HACE 3 MESES NINGUNO DE USTEDES SE IMAGINABA QUE NOSOTROS ESTEMOS ACÁ. NO ERA FÁCIL, SE TUVO QUE IR EL TÉCNICO MÁS GANADOR DE LA HISTORIA"



© Martínez Quarta habló sobre las dificultades que tuvo River para llegar hasta la final del #TorneoApertura pic.twitter.com/KQCXVbskQt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

"Veníamos bien, el grupo está muy unido y era una lástima quedarnos en el camino. Creo que estamos muy bien. Ahora queda un pasito, a descansar y pensar en lo que viene", añadió.

"Vamos a ir a Córdoba a tratar de regalarle una alegría a la gente, a nuestra familia y a nosotros que sufrimos mucho", cerró.

La felicidad de Zelarayán por jugar la final Belgrano vs. River

Zelarayán recalcó que"el envión anímico es muy fuerte por cómo fue el último partido ante Argentinos" y añadió: "Estamos muy felices por lo que vamos a jugar, así que creemos que hay que disfrutar el momento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GonzaLog84251/status/2058355052004175928&partner=&hide_thread=false ESTO DIJO EL CHINO ZELARAYAN EN LA PREVIA A LA GRAN FINAL!!! pic.twitter.com/8TjjBpaDgC — Info Argentino (@GonzaLog84251) May 24, 2026

“Obviamente es difícil separar el hecho de ser hincha, pero es momento de estar en la piel de jugador. Esa euforia que tenemos como hinchas no debería estar presente porque es un partido en el que hay que estar atento a todo", enfatizó el referente del equipo de Ricardo Zielinski, que buscará su primer título en primera.