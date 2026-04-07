Encuentran uno de los naufragios más buscados, y todos quieren recuperar los artefactos históricos que oculta

El descubrimiento permitió rescatar zapatos de cuero, pipas de arcilla y piezas de cerámica que pertenecieron a la tripulación. Estos objetos ofrecen una mirada única sobre las costumbres de los marinos en el año 1801. El análisis de los restos óseos hallados en la zona también ayuda a identificar a las víctimas que desaparecieron durante el violento enfrentamiento.

Tesoros recuperados del fondo marino

dinamarca Arqueólogos submarinos buscan recuperar los artefactos perdidos.

La historia oficial recuerda al Dannebroge como el buque insignia de la defensa danesa. Los libros de arte mostraron durante años pinturas del barco envuelto en llamas. Sin embargo, este naufragio aporta ahora pruebas materiales sobre la crudeza de la guerra en el mar. Los arqueólogos documentan cada pieza mediante tecnología de escaneo en tres dimensiones para preservar el conocimiento.

Copenhague planea proteger su costa de las tormentas con una nueva infraestructura terrestre. Esta decisión aceleró los trabajos de excavación en Dinamarca para evitar la pérdida total del patrimonio. Aunque las autoridades del siglo XIX fragmentaron parte de la madera para facilitar la navegación, el sedimento protegió miles de fragmentos pequeños. El material recuperado pasará por un proceso de limpieza profunda antes de su exhibición pública.