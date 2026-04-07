El reciente descubrimiento del buque Dannebroge capturó la atención de la comunidad científica internacional. Este famoso navío de guerra danés terminó en el fondo del mar hace más de dos siglos. Una fuerte explosión destruyó la estructura durante un combate contra las fuerzas británicas. Los restos permanecieron ocultos bajo el fango del puerto de Copenhague hasta hace muy poco tiempo.
Encuentran uno de los naufragios más buscados, y todos quieren recuperar los artefactos históricos que oculta
Arqueólogos en Dinamarca recuperan restos de un navío de guerra que explotó hace siglos durante una batalla naval histórica tras un descubrimiento
Expertos del Museo de Barcos Vikingos de Roskilde localizaron el naufragio mientras realizaban tareas de inspección en el lecho marino. Las obras para construir una isla artificial motivaron esta búsqueda preventiva. El avance del proyecto urbanístico genera una carrera contra el reloj para salvar los objetos históricos. Si el equipo no actúa rápido, las futuras construcciones cubrirán el sitio para siempre.
Hallazgos valiosos en aguas de Dinamarca
Las condiciones de trabajo presentan desafíos extremos para los buzos encargados del rescate. La visibilidad bajo el agua resulta casi nula debido a la gran cantidad de sedimentos acumulados. Los especialistas necesitan utilizar sus manos para reconocer las piezas entre el barro. Pese a las dificultades, el equipo logró identificar cañones de gran tamaño y diversos elementos de la vida cotidiana.
El descubrimiento permitió rescatar zapatos de cuero, pipas de arcilla y piezas de cerámica que pertenecieron a la tripulación. Estos objetos ofrecen una mirada única sobre las costumbres de los marinos en el año 1801. El análisis de los restos óseos hallados en la zona también ayuda a identificar a las víctimas que desaparecieron durante el violento enfrentamiento.
Tesoros recuperados del fondo marino
La historia oficial recuerda al Dannebroge como el buque insignia de la defensa danesa. Los libros de arte mostraron durante años pinturas del barco envuelto en llamas. Sin embargo, este naufragio aporta ahora pruebas materiales sobre la crudeza de la guerra en el mar. Los arqueólogos documentan cada pieza mediante tecnología de escaneo en tres dimensiones para preservar el conocimiento.
Copenhague planea proteger su costa de las tormentas con una nueva infraestructura terrestre. Esta decisión aceleró los trabajos de excavación en Dinamarca para evitar la pérdida total del patrimonio. Aunque las autoridades del siglo XIX fragmentaron parte de la madera para facilitar la navegación, el sedimento protegió miles de fragmentos pequeños. El material recuperado pasará por un proceso de limpieza profunda antes de su exhibición pública.