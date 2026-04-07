Alfredo Berti tras el debut de la Lepra en la Copa Libertadores: "Vamos a ir al Maracaná con nuestras armas"

Las frases de Alfredo Berti tras el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

El debut: "Creo que era algo que deseábamos, empezar de buena manera la Copa y el equipo hizo un buen partido. La verdad es que estoy muy satisfecho"

Leonard Costa como volante: "Es un futbolista que nos da mucho, dentro del campo y afuera. Entendí que era un partido para que él esté adentro por lo que a los compañeros y la fibra que tiene para abordar los partidos. Estoy satisfecho, contento con que lo hizo bien, con carácter. Terminó un poco cansado porque no es lo mismo jugar de central que de contención. Las distancias en los partidos son más pronunciadas y estamos satisfechos con lo que hizo él y el equipo".

Embed - Berti analizó el debut de Independiente Rivadavia en la Copa

Un resultado corto: "En los dos tiempos tuvimos muchas chances para hacer un marcador más abultado. Lo importante, como siempre, en cualquier torneo, es iniciar ganando".

Punteros en el campeonato y en la Copa: "Todas las competiciones son duras, todos los rivales son duros y estamos muy satisfechos con cómo se manejan los chicos en el día a día, con mucho trabajo, con humildad, sacrificio y con mucho deseo e ilusión de tratar de protagonizar en todos los torneos"

Embed - Berti tras la victoria de la Lepra frente a Bolívar en el Malvinas

Lo que viene: "Ahora damos vuelta a la página y el partido que viene es otro partido duro para nosotros, con tinte de final porque vamos a enfrentar a un buen equipo y queremos tratar de sostener la punta"

El viaje a Brasil: "Lo importante siempre en Copa Libertadores es ganar. Y bueno, nosotros hemos ganado, Fluminense empató y nosotros vamos a ir al Maracaná con nuestras armas a tratar de aumentar los tres puntos. Vamos a poner lo mejor que tengamos para tener un partido igual al de hoy".

La rotación: "Yo he tenido la suerte de jugar como futbolista en la Copa y en las dos finales con Newell's que perdimos, luego salimos campeones del torneo local y si bien había rotación soy de la idea de de que el futbolista quiere jugar siempre. En mi cabeza no está la contemplación de cuidar futbolistas para algún partido en especial. Yo entiendo que el futbolista tiene que estar preparado y nosotros mañana empezamos a trabajar para ver cómo están todos y poner la mejor formación para jugar otro partido importantísimo porque estamos punteros y queremos sostener la punta".

Bolcato: "Nico es un futbolista al que conozco desde el 2023 y todo lo que va logrando se lo ha ganado el solito, con trabajo, con sacrificio, con entrega. Pese a la juventud tiene una buena cabeza, los compañeros de más experiencia lo apuntalan y él está logrando una madurez que nos viene bien a todos. Desde que estamos en el club siempre tratamos de generar pertenencia e ilusión a los futbolistas. Yo siempre digo que hay que jugar con la pasión del hincha y si uno juega con la pasión del hincha suceden este tipo de cosas".