Por qué la tapa de la olla tiene pequeñas rayas en el interior y qué significa

Seguro tienes en casa una olla de aluminio fundido que heredaste de tu madre o compraste con mucho esfuerzo. Este tipo de utensilios duran y viven por mucho tiempo si se cuidan correctamente.
Hoy te voy a explicar qué significa un detalle característico de la olla de aluminio que seguro has visto en el interior de la tapa y no sabes para qué sirve. Además, te dejo algunos consejos para limpiar la olla sin dañar el revestimiento ni poner en riesgo los alimentos.
El aluminio fundido es un material que se utiliza mucho en la fabricación de ollas, sartenes, jarros y utensilios que están en contacto con el calor.
El aluminio fundido es el material ideal para una olla o sartén porque tiene muy buena conductividad térmica, dispersa bien la temperatura en toda la superficie, evita puntos calientes, son ollas bastante ligeras y duran mucho tiempo si se cuidan bien.
Cómo limpiar una olla de aluminio muy sucia
El aluminio, si no se limpia bien, se puede rayar o se puede llenar de manchas negras y pegotes de grasa. Para limpiar una olla de este material hay que tener en cuenta algunas cuestiones.
- Retira siempre los restos de comida antes de limpiar o lavar la olla. Puedes dejarla en remojo para que la comida pegada se ablande un poco y no tengas que restregar tanto el metal.
- Llena la olla con agua y agrega una cucharada de vinagre. Hierve el agua con vinagre por algunos minutos. Luego solo debes vaciar la olla, dejarla enfriar y colocar un poco de bicarbonato para absorber la suciedad que queda.
- No uses una esponja metálica para limpiar la olla; lo mejor es utilizar una esponja más suave.
- Mientras estés cocinando, no uses espátulas metálicas ni cuchillos que pueden rayar el metal.
¿Por qué la olla tiene unas líneas en la tapa y qué significa?
Seguro has notado que la tapa de tu olla tiene en el interior unas pequeñas líneas o rayas de metal en forma circular. No es un simple detalle de diseño; cumple una función superimportante.
¿Qué significa? Todo se relaciona con la condensación. Los aros concéntricos en la tapa de la olla sirven como guías de concentración, pensadas y diseñadas para que la cocción sea eficiente.
Las líneas de la tapa recolectan el vapor de agua que sube cuando cocinamos, lo condensan y lo dejan caer suavemente sobre el alimento, evitando que el agua caiga de golpe y la comida pierda sabor.
Cuando levantas la tapa de la olla de manera horizontal, como se ve en el video, notarás que el líquido recolectado se queda en la tapa y no cae en la comida. Si giras la tapa de la olla de manera vertical, el vapor cae.