Por qué la tapa de la olla tiene pequeñas rayas en el interior y qué significa

El aluminio fundido es el material ideal para una olla o sartén porque tiene muy buena conductividad térmica, dispersa bien la temperatura en toda la superficie, evita puntos calientes, son ollas bastante ligeras y duran mucho tiempo si se cuidan bien.

Cómo limpiar una olla de aluminio muy sucia

El aluminio, si no se limpia bien, se puede rayar o se puede llenar de manchas negras y pegotes de grasa. Para limpiar una olla de este material hay que tener en cuenta algunas cuestiones.

olla Limpia y seca bien las ollas antes de guardarlas.

Retira siempre los restos de comida antes de limpiar o lavar la olla . Puedes dejarla en remojo para que la comida pegada se ablande un poco y no tengas que restregar tanto el metal.

o lavar la . Puedes dejarla en remojo para que la comida pegada se ablande un poco y no tengas que restregar tanto el metal. Llena la olla con agua y agrega una cucharada de vinagre. Hierve el agua con vinagre por algunos minutos. Luego solo debes vaciar la olla , dejarla enfriar y colocar un poco de bicarbonato para absorber la suciedad que queda.

con agua y agrega una cucharada de vinagre. Hierve el agua con vinagre por algunos minutos. Luego solo debes vaciar la , dejarla enfriar y colocar un poco de bicarbonato para absorber la suciedad que queda. No uses una esponja metálica para limpiar la olla ; lo mejor es utilizar una esponja más suave.

la ; lo mejor es utilizar una esponja más suave. Mientras estés cocinando, no uses espátulas metálicas ni cuchillos que pueden rayar el metal.

¿Por qué la olla tiene unas líneas en la tapa y qué significa?

Seguro has notado que la tapa de tu olla tiene en el interior unas pequeñas líneas o rayas de metal en forma circular. No es un simple detalle de diseño; cumple una función superimportante.

¿Qué significa? Todo se relaciona con la condensación. Los aros concéntricos en la tapa de la olla sirven como guías de concentración, pensadas y diseñadas para que la cocción sea eficiente.

Embed - Andi Pizarro Mancini | Emprendedora y mamá on Instagram: "¿Conocías este truco de las tapas de Essen? Esas “bananitas” no están ahí porque sí. Ayudan a retener y distribuir la humedad de la cocción Cuando el vapor sube, se convierte en gotitas en la tapa… y si la levantás derecha, esa humedad se queda ahí. Pero si la inclinás… cae directo a la comida Y acá está el dato clave: Para guisos, salsas, tucos: te conviene inclinar la tapa para que esa humedad vuelva a la preparación y quede más jugosa. Para tartas, bizcochuelos o masas: mejor levantarla recta, así evitás que caiga líquido de golpe y no arruinás la textura. Conocías esta info?" View this post on Instagram

Las líneas de la tapa recolectan el vapor de agua que sube cuando cocinamos, lo condensan y lo dejan caer suavemente sobre el alimento, evitando que el agua caiga de golpe y la comida pierda sabor.

Cuando levantas la tapa de la olla de manera horizontal, como se ve en el video, notarás que el líquido recolectado se queda en la tapa y no cae en la comida. Si giras la tapa de la olla de manera vertical, el vapor cae.