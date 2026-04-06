Frotar el horno con papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Mantener el horno reluciente es, probablemente, una de las tareas domésticas más temidas. La acumulación de grasa, las salpicaduras de comida y el calor extremo convierten la suciedad en una costra negra casi imposible de eliminar. Si alguna vez has pasado horas frotando con estropajos convencionales sin éxito, este método promete cambiar las reglas del juego en tu cocina.
Sucede que existe un truco casero ha comenzado a ganar popularidad en redes sociales y foros de limpieza por su sorprendente eficacia y bajo costo: usar papel aluminio como herramienta de limpieza profunda.
Por qué funciona el papel aluminio en el horno
El papel aluminio, cuando se arruga formando una bola firme, se convierte en un abrasivo de dureza media. A diferencia de las esponjas de fibra verde, este es lo suficientemente rígido.
Al frotar el papel aluminio, las pequeñas aristas del papel actúan como micro-espátulas que levantan la suciedad sin necesidad de productos químicos corrosivos.
Además de ser un método extremadamente económico, este truco casero evita el uso de limpiadores de hornos comerciales, cuyos vapores pueden ser tóxicos si no se ventila bien la estancia.
No obstante, recuerda siempre evitar frotar las paredes esmaltadas con demasiada fuerza y nunca realices este proceso con el horno encendido. Con este sencillo cambio en tu rutina de limpieza, verás cómo tu horno recupera el brillo del primer día sin apenas esfuerzo.
Paso a paso: Cómo aplicar este truco en tu horno
Para que este método sea realmente beneficioso y seguro para tu electrodoméstico, sigue estos pasos:
- Preparación: retira las rejillas del horno y humedécelas con agua caliente y un poco de jabón lavavajillas.
- La bola de aluminio: toma un trozo de papel aluminio de unos 30 centímetros y arrúgalo hasta formar una bola del tamaño de una naranja pequeña.
- El proceso de frotado: usa la bola para frotar las varillas de las rejillas y el cristal de la puerta. Para manchas difíciles, puedes potenciar el efecto aplicando una pasta de bicarbonato de sodio y agua sobre la superficie antes de empezar a frotar.
- Aclarado: pasa un paño húmedo para retirar los restos de suciedad desprendidos.