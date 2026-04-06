Frotar el horno con papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al frotar el papel aluminio, las pequeñas aristas del papel actúan como micro-espátulas que levantan la suciedad sin necesidad de productos químicos corrosivos.

papel aluminio El papel aluminio puede llevar la limpieza de tu horno a otro nivel.

Además de ser un método extremadamente económico, este truco casero evita el uso de limpiadores de hornos comerciales, cuyos vapores pueden ser tóxicos si no se ventila bien la estancia.

No obstante, recuerda siempre evitar frotar las paredes esmaltadas con demasiada fuerza y nunca realices este proceso con el horno encendido. Con este sencillo cambio en tu rutina de limpieza, verás cómo tu horno recupera el brillo del primer día sin apenas esfuerzo.

Paso a paso: Cómo aplicar este truco en tu horno

Para que este método sea realmente beneficioso y seguro para tu electrodoméstico, sigue estos pasos: