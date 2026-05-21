Cómo hacer Bondiola al horno en 3 horas: la receta jugosa, tierna y sabrosísima con 7 ingredientes

La bondiola al horno es una de las recetas que no deja a nadie indiferente. Se trata de una comida con carne tierna, jugosa y sabrosa para acompañar con verduras, ensaladas, arroz o lo que más te guste.
El único secreto para hacer bondiola al horno es cocinar la carne envuelta en papel aluminio y durante, al menos, 3 horas para que quede blandita. Mientras tanto, puedes hacer tus tareas habitualoes.
Te compartimos la receta de la bondiola al horno en 3 horas de Paulina Cocina, una prepración casera que solo lleva 7 ingredientes. ¿Qué necesitas y cómo hacerla sin complicaciones?
Receta para hacer bondiola al horno
Esta es la receta de la bondiola al horno compartida por Paulina Cocina en un artículo de su página web. No necesitas ingredientes sofisticados ni técnicas complejas. Eso sí, se requiere de mucha paciencia.
Ingredientes para 1 bondiola grande:
- 1 bondiola de 2kg
- Jugo y ralladura de 1 limón
- 1 1/2 cda. de miel
- 1 cda. de mostaza
- 2 cdas. de salsa de soja
- 1/2 cebolla morada
- Sal y pimienta
Cómo hacer bondiola al horno casera, la receta paso a paso
- Primero, en un bol, mezcla el jugo y la ralladura de limón, la miel, la mostaza y la salsa de soja. Bate hasta integrar y agrega la cebolla morada picada.
- A continuación, salpimienta la bondiola, colócala sobre papel aluminio y baña con la marinada por todas partes.
- Luego, envuelve la bondiola perfectamente en el papel aluminio para que quede bien sellada.
- Coloca la bondiola en una fuente para horno yagrega unos tres dedos de agua.
- Cocina en el horno precalentado por 15 minutos a temperatura fuerte. Luego, baja a medio-bajo y cocina por 3 horas.
¡Listo! Ya tienes la receta para hacer bondiola al horno en solo tres horas y con apenas siete ingredientes. Puedes acompañarla de verduras asadas, ensaladas, arroz o lo que más te apetezca.