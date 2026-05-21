Cómo hacer Bondiola al horno en 3 horas: la receta jugosa, tierna y sabrosísima con 7 ingredientes

El único secreto para hacer bondiola al horno es cocinar la carne envuelta en papel aluminio y durante, al menos, 3 horas para que quede blandita. Mientras tanto, puedes hacer tus tareas habitualoes.

Te compartimos la receta de la bondiola al horno en 3 horas de Paulina Cocina, una prepración casera que solo lleva 7 ingredientes. ¿Qué necesitas y cómo hacerla sin complicaciones?