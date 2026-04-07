Cómo limpiar correctamente la heladera, el escondite favorito de las cucarachas

Cucaracha Las cucarachas suelen esconderse detrás de la heladera o del horno.

Antes de comenzar con la limpieza, debes desenchufar el electrodoméstico (este paso puede ser opcional, pero es recomendado para ahorrar energía mientras la puerta está abierta) y vaciarla por completo. Este es el momento ideal para revisar fechas de vencimiento en los productos y alimentos.

Mientras realizas la limpieza, te aconsejamos colocar los productos lácteos y carnes en una heladera portátil o bolsa térmica con geles fríos para no romper la cadena de frío durante el proceso.

Heladera sucia La heladera debe limpiarse con detergente y lavandina, y luego enjuagar bien.

Retira todos los estantes, cajones y soportes de la puerta de la heladera. Aprovecha para lavarlos en la bacha con agua tibia y detergente.

Si los estantes son de vidrio, te aconsejamos esperar a que tomen temperatura ambiente antes de mojarlos con agua caliente para evitar que se tricen por el choque térmico.

Una mezcla que siempre sirve no solo para limpiar la heladera, sino también para eliminar malos olores es la siguiente:

2 tazas de agua tibia.

2 cucharadas de bicarbonato de sodio (ideal para desinfectar y neutralizar olores).

Un chorrito de vinagre blanco (opcional, para dar brillo).

No olvides de limpiar bien las gomas o burletes de la puerta, ya que es donde más se acumulan migas y moho. Aprovecha que la heladera está vacía, movela hacia adelante (o hacia donde puedas) y limpia su parte trasera, la cual suele acumular pelusas y suciedad. Aquí es donde se esconden las cucarachas.

Una vez que la heladera esté limpia y seca, vuelve a guardar los alimentos siguiendo esta lógica de temperatura: