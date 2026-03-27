Cuáles son las señales que indican que tenés cucarachas en la cocina, según expertos

Una de las señales más claras, aunque a menudo ignorada, es la aparición de pequeños puntos negros similares al café molido o a la pimienta negra. Estos son, en realidad, los excrementos de las cucarachas. Debido a sus hábitos nocturnos, la Blattodea suele depositar estos restos en sus rutas de tránsito frecuentes.

Los especialistas sugieren revisar minuciosamente las esquinas de los cajones, las bisagras de los armarios, la parte superior de las alacenas y debajo de electrodomésticos. Si notás una acumulación constante de estos puntos en un área específica, es muy probable que hayas localizado un nido.

cucarachas cocina Alerta plagas: las señales que indican que viven cucarachas en tu cocina.

Mal olor

Cuando la presencia de estos insectos se convierte en una realidad, el ambiente comienza a adquirir un olor característico y persistente. Las cucarachas producen secreciones que emiten un aroma rancio y húmedo.

Este olor es particularmente traicionero porque no desaparece con una limpieza superficial. Si entrás a tu cocina y percibís una fragancia que te recuerda a la humedad estancada (incluso después de haber ventilado), es una señal de que las secreciones de las cucarachas están impregnando las superficies. Este olor se intensifica a medida que la plaga crece.

cucarachas Prestá atención a estas señales que alertan la presencia de cucarachas.

Pequeñas cápsulas marrones

La plaga de cucarachas se reproduce rápidamente y la señal más alarmante de crecimiento son las ootecas, pequeñas cápsulas que albergan los huevos y que podemos encontrar fácilmente en la cocina.

Tienen una forma similar a una pequeña pastilla o cápsula alargada, con colores que oscilan entre el beige y el marrón oscuro. Dependiendo de la especie, una sola cápsula puede contener entre 10 y 40 embriones. Las mismas pueden encontrarse en lugares protegidos y oscuros, como grietas en las paredes, detrás de los motores de electrodomésticos o debajo de muebles pesados.