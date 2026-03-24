Ahorra plata: el truco definitivo para organizar tu heladera y que nada se eche a perder

El truco para organizar tu heladera y que ningún alimento se eche a perder

Este truco para evitar que los alimentos se echen a perder se basa en un método que usan los restaurantes y supermercados. Es una forma de organización basada en la lógica PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir), una técnica de gestión que garantiza la consumición de los productos más antiguos.

Cuando vayas al supermercado y sea el turno de guardar cada compra en el lugar que corresponda, sobre todo verduras, frutas, lácteos y carnes, debes hacer lo siguiente: poner los productos recién comprados detrás de los que ya estaban en casa, dejando los alimentos próximos a vencer adelante, a la vista y con fácil acceso.

ordenar comida en heladera Pone en práctica este truco básico basado en una lógica de organización muy conocida.

Por otro lado, es de fundamental importancia saber utilizar correctamente cada parte de tu heladera para explotarla al máximo. Pues nada en su estructura es al azar.

El estante superior es ideal para los alimentos que ya hayas cocinado como las sobras en tuppers y embutidos. Es decir, aquellos productos que, una vez abiertos, deben mantenerse en el frío.

En el estante medio de la heladera se deben poner los alimentos más perecederos, como lácteos, carnes y pescados crudos, así como aquellos que necesitan descongelarse. Un truco clave es evitar poner la leche en la puerta porque es el lugar con más cambios de temperatura cada vez que abrís la heladera.

Por último, en el cajón de abajo van las frutas y verduras para evitar el frío directo de la heladera. Aunque es importante que no mezcles las manzanas que emiten etileno con las verduras de hoja, porque estas últimas se marchitarán rápidamente.