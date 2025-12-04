Las combinaciones de alimentos que potencian vitaminas y transforman tu alimentación

Tomate + aceite de oliva

Los antioxidantes del tomate, como el licopeno, se vuelven mucho más biodisponibles cuando se mezclan con grasas saludables. El aceite de oliva no solo realza el sabor: ayuda a que el cuerpo incorpore mejor sus beneficios.

alimentos saludables nutrición Los tomates y el aceite de oliva, son dos alimentos que combinados, permiten una mejor absorción de sus nutrientes.

Espinaca + limón

El hierro vegetal de la espinaca tiene baja absorción por sí solo, pero la vitamina C del limón la multiplica. Esta combinación es ideal para combatir el cansancio y mejorar el metabolismo energético.

Zanahoria + palta o frutos secos

Los betacarotenos presentes en la zanahoria se transforman en vitamina A solo si hay grasas saludables disponibles. Por eso, combinarla con palta, nueces o almendras facilita su aprovechamiento.

Avena + frutas ricas en vitamina C

La avena aporta hierro vegetal, que se potencia cuando se combina con frutas como naranja, kiwi o frutillas. Un desayuno simple que mejora energía y absorción de nutrientes.

Yogur + semillas

El calcio del yogur y los ácidos grasos, más la fibra de semillas como chía o lino se potencian entre sí. Una mezcla que favorece la digestión, la saciedad y la salud ósea.

yogur.jpeg Agregarle al yogur semillas de chía o lino, suman un gran beneficio para tu microbiota.

Cómo incorporarlas rápido en tu rutina

Usá aceite de oliva en tomates horneados o en ensaladas.

en tomates horneados o en ensaladas. Exprimí limón sobre vegetales verdes.

sobre vegetales verdes. Sumá palta o semillas a zanahorias ralladas.

a zanahorias ralladas. Armá desayunos con avena + frutas frescas .

. Elegí meriendas con yogur + semillas.

Estos pequeños cambios sostienen una alimentación saludable sin esfuerzo ni grandes gastos.

Potenciar vitaminas a través de combinaciones simples es una forma accesible de mejorar la nutrición diaria. No requiere modas extremas ni ingredientes difíciles: solo entender cómo interactúan los alimentos y usarlos a favor de una vida saludable que se construye todos los días.