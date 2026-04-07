El animal que nunca duerme porque deja de respirar: mantiene medio cerebro despierto para no ahogarse

A diferencia de nosotros, los humanos, que podemos respirar al dormir de forma inconsciente porque nuestros mecanismos subconscientes controlan ese sistema involuntario, este tipo de animales deben mantener una parte de su cerebro alerta para activar la respiración.

Para que estos animales eviten ahogarse mientras duermen, es fundamental que los mamíferos marinos mantengan el control de su espiráculo, es decir, de su pliegue de piel que se abre y se cierra de forma voluntaria. Aunque es un tema de debate, muchos investigadores opinan que, para respirar, un delfín o una ballena debe estar consciente y alerta para reconocer que su espiráculo está en la superficie.

Básicamente, en su hábitat natural, revelan dos métodos básicos para dormir: o descansan tranquilamente en el agua, en posición vertical u horizontal, o duermen nadando lentamente junto a otro animal.

delfin durmiendo Dormir a salvo en el mar puede parcer un problema, pero el sistema de mamíferos marinos los ha solucionado.

En el caso del delfín y la ballena, mientras estos duermen desactivando solo la mitad de su cerebro junto con el ojo opuesto. La otra mitad permanece alerta y despierta para entre otras cosas, indicarle cuándo subir a la superficie a respirar aire fresco. Luego, cuando pasan cerca de 2 horas, revierte la zona del cerebro y descansa la parte que estuvo activa, proceso denominado y conocido como "patrón siesta".

Otro caso particular de animal marino puede ser el tiburón blanco. Pues su respiración también depende del movimiento. Para extraer oxígeno del agua a través de las branquias, necesitan que esta fluya de forma continua por su cavidad bucal. Si se detienen por completo, dejan de respirar.