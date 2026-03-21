El corazón de la ballena azul es tan grande que una persona podría nadar a través de sus arterias

Pues en el reino animal existen habilidades y sobre todo curiosidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la de un mamífero marino cetáceo que habita en todos los océanos del mundo.

Ballena azul: el animal más grande conocido en la Tierra

ballena azul (1) La ballena azul (Balaenoptera musculus) es el mamífero más grande del mundo.

La ballena azul (Balaenoptera musculus) es una especie cosmopolita que habita en todos los océanos del mundo, aunque está ausente en mares específicos como el Mediterráneo. Desde su tamaño, su alimentación y la particular forma de comunicarse, las curiosidades sobre estos gigantes del mar sorprenden y en esta nota te revelamos por qué.