El corazón de la ballena azul es tan grande que una persona podría nadar a través de sus arterias

Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay un mamífero marino que rompe con todos los esquemas del mundo: su corazón es estrepitosamente grande. A diferencia de cualquier otro representante de su clase, este sorprendente animal, llamado ballena azul, es una verdadera rareza evolutiva.
Pues en el reino animal existen habilidades y sobre todo curiosidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la de un mamífero marino cetáceo que habita en todos los océanos del mundo.
Ballena azul: el animal más grande conocido en la Tierra
La ballena azul (Balaenoptera musculus) es una especie cosmopolita que habita en todos los océanos del mundo, aunque está ausente en mares específicos como el Mediterráneo. Desde su tamaño, su alimentación y la particular forma de comunicarse, las curiosidades sobre estos gigantes del mar sorprenden y en esta nota te revelamos por qué.
Entre sus mayores características se destaca su tamaño. El promedio de las ballenas azules en el hemisferio norte oscila entre los 24 y los 28 metros, con un peso promedio de entre 50 y 150 toneladas. Además, las hembras son ligeramente más grandes que los machos.
El tamaño de su corazón es otro aspecto de este animal que sorprende porque es extremadamente masivo. Puede pesar entre 150 y 600 kilogramos. Sus arterias principales, en especial la aorta, son muy anchas con un diámetro aproximado de 20 a 25 centímetros que, en teoría, un niño pequeño o un bebé podría gatear por su interior, y un adulto podría, introducir su cabeza.
Otras características de la ballena azul
- Sus vocalizaciones son de baja frecuencia viajando miles de kilómetros bajo el agua, por ende, son de las más potentes del reino animal.
- La ballena azul es más grande que muchos dinosaurios conocidos.
- Puede ganar hasta 90 kilogramos de peso corporal al día durante la lactancia.
- Consumen toneladas de krill que son crustáceos similares a camarones para sostener su enorme metabolismo.
- Su corazón puede latir apenas dos veces por minuto cuando se sumerge en profundidad y cada latido impulsa grandes volúmenes de sangre.
- Su lengua puede pesar tanto como un elefante adulto.
- Sus excrementos son fertilizantes naturales de los océanos y su orina también aporta nutrientes
- Las ballenas azules viven al menos entre 80 y 90 años, y probablemente más.
- Cuando una ballena muere, su cuerpo se convierte en un recurso vital para los ecosistemas profundos.