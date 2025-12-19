El animal poco conocido que fue hallado en una playa argentina

El aviso sobre su hallazgo ocurrió el martes a las 19.30, cuando la visibilidad era baja y había fuertes mareas. Durante horas se lo intentó hacer volver al mar, pero la ballena presentaba un comportamiento errático y regresaba a la costa, lo que podía implicar un problema de salud.

A las 21 del martes se debieron suspender las operaciones de rescate, cuando el animal se había alejado mar adentro, pero en la mañana del miércoles fue hallado muerto, otra vez en la costa.

Los resultados preliminares de la ballena señalaron que el cetáceo sufría de neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal, factores que habrían desencadenado el varamiento.

ballena, zafio

Un animal poco estudiado por los expertos

Los zifios, esta especie de ballena, se caracteriza por habitar en mar abierto y pueden nadar a profundidades extremas a buscar su alimento. Se trata de una especie que pasa muy poco tiempo en la superficie y que rara vez se acercan a la costa, lo que hace que sea una especie poco estudiada por los científicos y expertos en animales.