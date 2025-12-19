El animal poco conocido que fue hallado en una playa argentina

Un ejemplar de ballena poco conocido fue encontrado en una playa argentina y se tuvo que realizar un operativo de rescate muy complejo para protegerlo. Sin embargo, el final fue el que nadie quería.
El animal encontrado es un zifio, un tipo de ballena picuda, que también es reconocido como uno de los cetáceos más misteriosos y menos estudiados del planeta. El zifio fue encontrado, varado, en las playas de San Clemente del Tuyú. A pesar de que se hizo un operativo de rescate junto a la Fundación Mundo Marino, el animal fue encontrado muerto horas después.
Cómo era el ejemplar de ballena encontrado en una playa de Argentina
Según lo confirmado por las autoridades, esta ballena o zifio era un macho juvenil de 4,32 metros de largo y un peso aproximado de una tonelada. El varamiento de este tipo de especies vivas es un evento "excepcional" en la región, con apenas cuatro casos documentados por la fundación desde 1987.
El aviso sobre su hallazgo ocurrió el martes a las 19.30, cuando la visibilidad era baja y había fuertes mareas. Durante horas se lo intentó hacer volver al mar, pero la ballena presentaba un comportamiento errático y regresaba a la costa, lo que podía implicar un problema de salud.
A las 21 del martes se debieron suspender las operaciones de rescate, cuando el animal se había alejado mar adentro, pero en la mañana del miércoles fue hallado muerto, otra vez en la costa.
Los resultados preliminares de la ballena señalaron que el cetáceo sufría de neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal, factores que habrían desencadenado el varamiento.
Un animal poco estudiado por los expertos
Los zifios, esta especie de ballena, se caracteriza por habitar en mar abierto y pueden nadar a profundidades extremas a buscar su alimento. Se trata de una especie que pasa muy poco tiempo en la superficie y que rara vez se acercan a la costa, lo que hace que sea una especie poco estudiada por los científicos y expertos en animales.