Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay un invertebrado marino perteneciente al grupo de los moluscos que rompe con todos los esquemas del mundo: tiene tres corazones y sangre azul. A diferencia de cualquier otro representante de su clase, este sorprendente animal, llamado pulpo, es una verdadera rareza evolutiva.
Pues en el reino animal existen habilidades y sobre todo curiosidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la de uno que habita en todos los océanos del mundo, pues dos de sus corazones bombean sangre hacia las branquias y el tercero al resto del cuerpo que les permite sobrevivir en ambientes con poco oxígeno.
El único animal que tiene tres corazones y sangre azul: parecen seres de otro planeta
El pulpo cuya denominación significa "ocho brazos" en griego oktpous (χταπδι), es un vertebrado cefalópodo con 8 tentáculos al rededor de su boca y en cada una de ellas, tiene dos hileras de ventosas que le permite atrapar sus presas.
Son criaturas muy interesantes y cautivadoras del mundo marino, estos, representan algunas de las especies más asombrosas del planeta, por dos características que los hacen ser únicos: su corazón y su sangre.
Los pulpos, a diferencia de los humanos y vertebrados o mamíferos comunes, cuentan con un sistema circulatorio demasiado complejo y diferente. Esto explica por qué tienen dos corazones branquiales que dan sangre y oxígeno a las branquias y un corazón sistémico, el tercero, ubicado cerca de la cabeza, que como todos, distribuye oxígeno a las demás partes del cuerpo.
La presencia de 3 corazones no es algo al azar sino más bien, les permite una supervivencia adecuada para el fondo del mar, donde los niveles de oxígeno suelen ser relativamente bajos.
Por otro lado, su sangre es exclusiva en el reino animal, porque en vez de ser un tipo de sangre con hierro que le permite ser roja, tiene cobre, dándole el característico color azul. Esto se debe a que tienen una proteína con hemocianina en vez de hemoglobina, un compuesto que les permite transportar oxígeno eficazmente en el fondo marino.
Otras características de los pulpos
- La tinta de los pulpos les sirve como mecanismo de defensa, como vía de escape o arma arrojadiza. También tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes.
- Son los maestros reyes del camuflaje por pigmentos llamados cromatóforos presentes en su piel, que expanden o contraen a voluntad para cambiar de color.
- Su sistema nervioso es uno de los más desarrollados entre los invertebrados.
- Su cerebro resuelve problemas, aprenden y recuerdan a largo plazo.
- La mitad de sus neuronas están en los brazos donde cada tentáculo actúa independientemente.
- Su corazón principal se detiene cuando nadan.
- No tienen huesos.
- Son de sangre fría.