El único animal que tiene tres corazones y sangre azul: parecen seres de otro planeta

pulpo Los pulpos tienen cuerpos invertebrados capaces de colarse por pequeñas grietas, cambian de color gracias a la fina percepción de sus tentáculos y son capaces de desaparecer tras un río de tinta.

Son criaturas muy interesantes y cautivadoras del mundo marino, estos, representan algunas de las especies más asombrosas del planeta, por dos características que los hacen ser únicos: su corazón y su sangre.

Los pulpos, a diferencia de los humanos y vertebrados o mamíferos comunes, cuentan con un sistema circulatorio demasiado complejo y diferente. Esto explica por qué tienen dos corazones branquiales que dan sangre y oxígeno a las branquias y un corazón sistémico, el tercero, ubicado cerca de la cabeza, que como todos, distribuye oxígeno a las demás partes del cuerpo.

La presencia de 3 corazones no es algo al azar sino más bien, les permite una supervivencia adecuada para el fondo del mar, donde los niveles de oxígeno suelen ser relativamente bajos.

pulpo (1) Los pulpos tienen tres corazones y sangre azul.

Por otro lado, su sangre es exclusiva en el reino animal, porque en vez de ser un tipo de sangre con hierro que le permite ser roja, tiene cobre, dándole el característico color azul. Esto se debe a que tienen una proteína con hemocianina en vez de hemoglobina, un compuesto que les permite transportar oxígeno eficazmente en el fondo marino.

Otras características de los pulpos