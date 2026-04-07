Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia: la agenda de la Lepra, líder en las dos competencias

La Lepra quedó en lo más alto del Grupo C gracias al empate sin goles entre Deportivo La Guaira y Fluminense y lo que queda del mes jugará 5 partidos en los que será 3 veces local, 2 en el Gargantini y una en el Malvinas. Además, uno de esos encuentros será nada menos que el clásico con Gimnasia y Esgrima.

independiente rivadavia 2 Independiente Rivadavia es puntero en el torneo local y en la copa. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Como visitante tiene por delante dos partidos ya que primero viajará nada menos que a Río de Janeiro para jugar en el mítico estadio Maracaná ante Fluminense y luego al Sur del Gran Buenos Aires para medirse con Banfield.