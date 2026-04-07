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Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia: la agenda de la Lepra, líder en las dos competencias

Independiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores y comenzó a cumplir una exigente agenda de compromisos ya que también está en plena disputa del Torneo Apertura.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente es puntero del Grupo C.

Independiente es puntero del Grupo C.

Independiente Rivadavia debutó este martes en la Copa Libertadores y comenzó a cumplir una exigente agenda de compromisos ya que también está en plena disputa del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La Lepra quedó en lo más alto del Grupo C gracias al empate sin goles entre Deportivo La Guaira y Fluminense y lo que queda del mes jugará 5 partidos en los que será 3 veces local, 2 en el Gargantini y una en el Malvinas. Además, uno de esos encuentros será nada menos que el clásico con Gimnasia y Esgrima.

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Independiente Rivadavia es puntero en el torneo local y en la copa.

Independiente Rivadavia es puntero en el torneo local y en la copa.

Como visitante tiene por delante dos partidos ya que primero viajará nada menos que a Río de Janeiro para jugar en el mítico estadio Maracaná ante Fluminense y luego al Sur del Gran Buenos Aires para medirse con Banfield.

Pero antes del histórico viaje a Brasil, Independiente Rivadavia volverá al Bautista Gargantini para recibir este sábado a Argentinos Juniors por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional en el que marcha puntero e incluso podría dejar asegurada su clasificación a los playoffs.

La agenda la Lepra con doble competencia

En un agitado mes de abril los azules completarán 7 partidos de los que ya jugaron 2.

  • Sábado 11 de abril a las 17.15 vs. Argentinos (L) - Liga Profesional
  • Miércoles 15 de abril a las 21.30 vs. Fluminense (V) - Copa Libertadores
  • Lunes 20 de abril a las 17.15 vs. Banfield (V) - Liga Profesional
  • Domingo 26 de abril a las 15 vs. Gimnasia y Esgrima (L) - Liga Profesional
  • Jueves 30 de abril a las 19 vs. Deportivo La Guaira (L) - Copa Libertadores

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