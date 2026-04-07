Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia: la agenda de la Lepra, líder en las dos competencias

Independiente Rivadavia debutó este martes en la Copa Libertadores y comenzó a cumplir una exigente agenda de compromisos ya que también está en plena disputa del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores y comenzó a cumplir una exigente agenda de compromisos ya que también está en plena disputa del Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia debutó este martes en la Copa Libertadores y comenzó a cumplir una exigente agenda de compromisos ya que también está en plena disputa del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
La Lepra quedó en lo más alto del Grupo C gracias al empate sin goles entre Deportivo La Guaira y Fluminense y lo que queda del mes jugará 5 partidos en los que será 3 veces local, 2 en el Gargantini y una en el Malvinas. Además, uno de esos encuentros será nada menos que el clásico con Gimnasia y Esgrima.
Como visitante tiene por delante dos partidos ya que primero viajará nada menos que a Río de Janeiro para jugar en el mítico estadio Maracaná ante Fluminense y luego al Sur del Gran Buenos Aires para medirse con Banfield.
Pero antes del histórico viaje a Brasil, Independiente Rivadavia volverá al Bautista Gargantini para recibir este sábado a Argentinos Juniors por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional en el que marcha puntero e incluso podría dejar asegurada su clasificación a los playoffs.
En un agitado mes de abril los azules completarán 7 partidos de los que ya jugaron 2.