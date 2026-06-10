Mendoza sumó 17 donantes reales de órganos en lo que va de 2026 lo que permitió que 78 mendocinos accedieran a un trasplante, de acuerdo a las cifras oficiales. El Hospital Central volvió a liderar las estadísticas provinciales con más del 70% de los procesos de procuración.
En lo que va del año, 78 mendocinos recibieron un trasplante de órganos gracias al sistema de donación
El Hospital Central lideró la procuración de órganos en la provincia y quedó entre los centros con mayor actividad del país durante mayo
Según los datos del Incaimen, ese hospital generó 11 de los 17 donantes registrados entre enero y mayo y realizó 12 de los 15 operativos de procuración de tejidos concretados en la provincia. También hubo procesos de donación en los hospitales Schestakow, El Carmen, Humberto Notti y Lagomaggiore, además de la Clínica Santa Clara y el Hospital Italiano. El Hospital Santa Isabel de Hungría registró un operativo de tejidos.
Del total de 78 mendocinos que fueron trasplantados este año, 38 de ellos recibieron órganos provenientes de donantes fallecidos: 27 riñones, 7 corazones y 7 hígados. A eso se suman 3 trasplantes renales con donante vivo relacionado -con un vínculo familiar o biológico con el receptor- y 37 trasplantes de córneas.
El sistema provincial también realiza el seguimiento y entrega la medicación inmunosupresora a 291 pacientes que ya fueron trasplantados.
La lista de espera para donaciones de órganos
La lista de espera sigue teniendo al riñón como la principal necesidad. En Mendoza hay 334 personas inscriptas para recibir un trasplante, de las cuales 302 esperan un órgano y 32 un tejido. Del total, 200 aguardan un riñón, 54 un hígado, 27 un corazón, 10 un pulmón y 9 un trasplante renopancreático.
Las cifras muestran además el universo de pacientes que podría incorporarse a esa lista: en la provincia hay 1.670 personas en tratamiento de diálisis y otras 609 están atravesando la evaluación médica para ser inscriptas, una cantidad que duplica a quienes hoy tienen estado activo en espera.
A nivel nacional, mayo cerró con 109 procesos de donación que hicieron posibles 228 trasplantes. En todo 2026 ya se realizaron 973 trasplantes de órganos y 2.224 de tejidos, incluidos 674 de córneas. El 69% de los trasplantes de órganos fueron renales y el 20,6% hepáticos.
Mendoza registra una tasa de 8,28 donantes por millón de habitantes, cercana al promedio nacional de 9,58. Si bien está lejos del récord provincial de 26,87 alcanzado en 2025, presenta una prevalencia de 163 pacientes en lista de espera por millón de habitantes, por debajo del promedio del país, que es de 208, y de jurisdicciones como Buenos Aires, con 258, y Neuquén, con 280.
Desde 2016, Mendoza aportó 430 donantes al sistema nacional de procuración y trasplantes.