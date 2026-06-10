En lo que va del año, 78 mendocinos recibieron un trasplante de órganos gracias al sistema de donación

hospital central El Hospital Central realizó el 70% de los procesos de donación de órganos de la provincia.

El sistema provincial también realiza el seguimiento y entrega la medicación inmunosupresora a 291 pacientes que ya fueron trasplantados.

La lista de espera para donaciones de órganos

La lista de espera sigue teniendo al riñón como la principal necesidad. En Mendoza hay 334 personas inscriptas para recibir un trasplante, de las cuales 302 esperan un órgano y 32 un tejido. Del total, 200 aguardan un riñón, 54 un hígado, 27 un corazón, 10 un pulmón y 9 un trasplante renopancreático.

Las cifras muestran además el universo de pacientes que podría incorporarse a esa lista: en la provincia hay 1.670 personas en tratamiento de diálisis y otras 609 están atravesando la evaluación médica para ser inscriptas, una cantidad que duplica a quienes hoy tienen estado activo en espera.

A nivel nacional, mayo cerró con 109 procesos de donación que hicieron posibles 228 trasplantes. En todo 2026 ya se realizaron 973 trasplantes de órganos y 2.224 de tejidos, incluidos 674 de córneas. El 69% de los trasplantes de órganos fueron renales y el 20,6% hepáticos.

dia nacional de la donacion de organos efemerides.jpg Mayo alcanzó un récord histórico de donación de órganos.

Mendoza registra una tasa de 8,28 donantes por millón de habitantes, cercana al promedio nacional de 9,58. Si bien está lejos del récord provincial de 26,87 alcanzado en 2025, presenta una prevalencia de 163 pacientes en lista de espera por millón de habitantes, por debajo del promedio del país, que es de 208, y de jurisdicciones como Buenos Aires, con 258, y Neuquén, con 280.

Desde 2016, Mendoza aportó 430 donantes al sistema nacional de procuración y trasplantes.