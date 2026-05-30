Se realizó el primer trasplante de corazón en Mendoza proveniente de un paciente en paro cardíaco

En su publicación, Claudio Burgos explicó que el donante se encontraba en la provincia de Santa Fe y que la procuración del corazón requirió una compleja coordinación entre distintos equipos médicos.

"El donante estaba en Santa Fe y fue nuestro equipo a ablacionar el corazón", señaló el profesional. También destacó la participación del Incucai de Santa Fe, que coordinó una ablación multiorgánica con asistencia circulatoria mecánica externa mediante oxigenación por membrana, conocida como ECMO.

Si bien no trascendieron detalles sobre el paciente receptor ni sobre las características clínicas del caso, el médico calificó el procedimiento como el primer trasplante cardíaco exitoso realizado bajo estas condiciones.

Qué es ECMO, el procedimiento médico utilizado para realizar la ablación

La ECMO, sigla de Oxigenación por Membrana Extracorpórea, (o en inglés Extracorporeal Membrane Oxygenationes) es una tecnología utilizada en pacientes con fallas cardíacas o respiratorias graves. El sistema permite oxigenar la sangre y mantener la circulación mediante equipos externos cuando el corazón o los pulmones no pueden hacerlo adecuadamente por sí solos.

En los últimos años, este tipo de asistencia comenzó a ganar relevancia en distintas áreas de la medicina de alta complejidad, incluida la procuración y preservación de órganos para trasplante.

Por el momento, el Hospital Italiano y los organismos vinculados al proceso no difundieron información ampliada sobre el caso. Sin embargo, el anuncio realizado por Burgos despertó interés en la comunidad médica debido a las posibilidades que este tipo de procedimientos abre para el campo de los trasplantes.