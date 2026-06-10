Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina: cuándo y dónde juegan

Independiente Rivadavia - Copa Argentina Al ganar la Copa Argentina Independiente Rivadavia jugó la Copa Libertadores y ahora va por otro título.

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina

El 20 de diciembre de 2025 se disputó la final del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional, que reunió a los ganadores de los dos certámenes de la temporada: Platense, campeón del Torneo Apertura, y Estudiantes de La Plata, vencedor del Clausura.

El ganador fue el Pincha, que se impuso por 2 a 1 gracias a un doblete de Lucas Alario, luego de comenzar en desventaja por el gol de Franco Zapiola. De esta manera, Estudiantes cerró el año dando otra vuelta olímpica y consiguió desbloquear una nueva final que, en esta oportunidad, lo enfrentará a Independiente Rivadavia.

Según informó Daniel Vila en diálogo con Desayuno Americano, la final de la Supercopa Argentina se disputará 21 de julio en Córdoba, aunque por el momento no está confirmado el escenario. Previamente, la Lepra jugará también en la Docta, ante Tigre, por la Copa Argentina.

Goles de Lucas Alario en la final Lucas Alario convirtió los dos goles de la final que le permitirá disputar un nuevo título contra Independiente Rivadavia.

Campeones de la Supercopa Argentina

En 2012 se creó la Supercopa Argentina que enfrentaba al campeón del torneo de Primera División con el ganador de la Copa Argentina.

Luego, en 2025 volvió el Torneo Apertura y el Clausura, por lo que el nuevo torneo lo disputan quien gane el Trofeo de Campeones (que enfrenta a los ganadores de ambos torneos) con quien gane la Copa Argentina.

Si una misma institución se adjudica tanto la Copa Argentina como el Trofeo de Campeones, su rival es el subcampeón de este último.

2012 - Arsenal 0 (4) -(3) 0 Boca.

2013 - Vélez 1-0 Arsenal.

2014 - Huracán 1-0 River.

2015 - San Lorenzo 4-0 Boca.

2016 - Lanús 3-0 River.

2017 - River 2-0 Boca.

2018 - Boca Juniors 0 (6)-(5) 0 Rosario Central.

2019 - River 5-0 Racing.

2022 - Boca 3-0 Patronato.

2023 - River 2-1 Estudiantes de La Plata.

2024 - Vélez 2-0 Central Córdoba.

Las ediciones de 2020 y 2021 no se disputaron debido a complicaciones de calendario derivadas de la pandemia del Coronavirus.