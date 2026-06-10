The New York Times eligió los 10 mejores partidos de Mundiales: cuáles son los 3 de la Selección argentina

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"Muchos partidos célebres, conocidos e icónicos no han entrado en la lista. Por ejemplo, el triunfo de Italia sobre Checoslovaquia en la final de 1934, que consolidó el régimen del dictador fascista Benito Mussolini. La única victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1966, cuando derrotó a Alemania Occidental en el partido decisivo. Y la cuarta victoria de Italia en 2006, cuando, a pesar del escándalo del Calciopoli que sacudió su fútbol nacional, vencieron a Francia en la final de Berlín. Así son las cosas en este tipo de análisis", explicaron desde el diario.

Los 10 partidos trascendentales de Mundiales según The New York Times:

10. Italia 3-2 Brasil (Segunda fase, Mundial 1982)

En el último lugar, el diario estadounidense ubicó el cruce entre Italia y Brasil correspondiente a la segunda fase de la Copa del Mundo de España 1982. Parafraseado por The New York Times como el día que "el fútbol murió", citando al ex atacante brasileño Zico, el encuentro significó la supremacía táctica y colectiva de la Azzurri por sobre el elenco carioca.

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Paolo Rossi marcó tres goles para Italia y eliminó a la favorita a un Brasil que contaba con figuras como Zico, Sócrates, Falcão, entre otros. El partido generó un antes y un después para la Verdeamarela en cuanto a su despliegue en Mundiales.

9. Alemania Federal 3-2 Hungría (Final, Mundial 1954)

El "milagro de Berna", la final de la Copa del Mundo de Suiza 1954. Alemania Federal protagonizó la remontada histórica ante una Hungría que acumulaba cuatro años invicta. Esta última ganaba 2 a 0 y terminó cayendo por 3 a 2 con el elenco germano.

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"La selección húngara de principios de la década de 1950 fue una de las mejores de la historia del fútbol, y su dominio quedó perfectamente reflejado en sus dos humillantes victorias sobre Inglaterra en años consecutivos, que rompieron todos los mitos", relató The New York Times. Pero esta derrota significó el final de la era dorada del elenco húngaro.

8. Uruguay 4-2 Argentina (Final, Mundial 1930)

La primera final en la historia de los Mundiales la protagonizaron dos elencos latinoamericanos en Montevideo. Ante 93.000 espectadores, Uruguay se consagró como el primer campeón del Mundo con una victoria por 4-2 sobre la Selección argentina.

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La remontada del vecino país consolidó la Garra Charrúa como sello identitario de la Ceste. Además, aquella final de 1930 sentó las bases del profesionalismo en el fútbol.

7. Alemania Federal 2-1 Países Bajos (Final, Mundial 1974)

"Fue el nacimiento de una nueva era táctica", definió a este partido The New York Times. Fue la final de Múnich 1974 donde se enfrentaron la Alemania Federal de Franz Beckenbauer ante los Países Bajos de Johan Cruyff. La disciplina alemana versus la calidad holandesa sentaron precedentes para la preparación física y táctica del fútbol venidero.

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6. Suecia 2-5 Brasil (Final, Mundial 1958)

"La primera de las cinco victorias de Brasil en la Copa del Mundo, un récord histórico, se recuerda sobre todo por el surgimiento del joven Pelé, de 17 años, la figura con la que más se asocia el torneo", ponderó el periódico estadounidense sobre este compromiso.

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Fue la final de Suecia 1958 donde nació una nueva figura mundial en el fútbol: Pelé. El elenco carioca se impuso por 5-2 al anfitrión, y el astro brasileño convirtió dos goles erigiéndose como el futbolista que más tarde escribiría una era.

5. Brasil 1-7 Alemania (Semifinal, Mundial 2014)

La debacle de Brasil ante su gente. El seleccionado alemán marcó cinco goles en menos de media hora y luego sentenció un 7 a 1 que quedó grabado para la historia. Un precedente que obligó a Brasil a redefinir su esquema de trabajo y a pensar en su jogo bonito perdido en el camino.

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"Quizás el resultado más impactante en la historia de la Copa del Mundo, la aplastante victoria de Alemania sobre Brasil en Belo Horizonte fue tanto un triunfo para los eventuales campeones del torneo como un cataclismo para el país anfitrión", definió The New York Times.

4. Argentina 2-1 Inglaterra (Cuartos de final, Mundial 1986)

El día que nació "la mano de Dios" y el "Gol del Siglo". El día que Maradona jugó más que un partido de fútbol. El día en que, en cancha, estuvieron presentes los caídos y héroes de Malvinas. Un contexto político de la época que involucraba a los dos países protagonistas tras la Guerra de Malvinas de 1982. Un partido cargado de simbolismo más allá del fútbol.

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Y el impacto de Diego Armando en las miles de almas presentes en el Estadio Azteca y su figura como héroe nacional. Desde el diario estadounidense ponderaron su figura pero remarcaron aspectos de su vida personal. “Aquel partido —disputado ante casi 115.000 personas en el Estadio Azteca de Ciudad de México— será recordado para siempre por los dos goles de Maradona, que resumieron a la perfección la dualidad de su carrera. Fue un jugador que alcanzó valores futbolísticas sin precedentes, pero que siempre estuvo rodeado de polémica, incluyendo el consumo excesivo de cocaína, vínculos con la mafia y violencia en el terreno de juego".

3. Argentina (4) 3-3 (2) Francia (Final, Mundial 2022)

La emblemática final de Qatar 2022, para algunos definida como la mejor final de la historia de los Mundiales. El desarrollo de la final, la épica de la Argentina y la batalla de Francia son imponderables en aquel partido.

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Para The New Times, el foco está en la coronación de Lionel Messi como la máxima expresión del fútbol y la cúspide de su carrera. "Con su estatus como el mejor jugador del mundo asegurado, Messi levantó el trofeo en una carga que le habían impuesto: obligado a compartir su mayor triunfo con las fuerzas geopolíticas que habían traído la Copa del Mundo a Oriente Medio por primera vez".

2. Brasil 1-2 Uruguay (Ronda final, Mundial 1950)

El famoso "Maracanazo". Brasil, anfitrión y favorito,buscaba consagrarse ante más de 170.000 espectadores en el mítico Maracaná. La Garra Charúa, con menos jerarquía y más voluntad, dio vuelta el marcador y silenció a todo un país con el gol de Alcides Ghiggia a minutos del pitazo final.

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"El Maracanazo tiene nombre propio. El peor día en la historia del deporte brasileño", remarcó The New York Times.

1. Brasil 4-1 Italia (Final, Mundial 1970)

Brasil, liderado por Pelé, coronó a una de las mejores selecciones de aquellos años. El Estadio Azteca fue testigo del tercer campeonato del mundo del elenco carioca, con una generación de futbolistas admirada hasta tiempos actuales como Pelé, Gerson, Rivelino, Tostao, Jairzinho. La consolidación del Jogo Bonito.