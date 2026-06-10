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José Mourinho se despidió de Benfica mientras aguarda por su llegada al Real Madrid

José Mourinho utilizó las redes sociales para despedirse de Benfica mientras espera por su llegada al Real Madrid

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

José Mourinho se despidió de Benfica este miércoles mientras aguarda por su regreso al Real Madrid. El club español ejecutará la cláusula de rescisión de 15 millones de euros y finaliza de esta manera su segundo ciclo en el elenco portugués. Mediante sus redes sociales, emitió un comunicado oficial para saludar y reconocer a la institución y sus trabajadores.

El DT agradeció especialmente al presidente Rui Costa por la gran oportunidad concedida. Afirmó que representar al club fue un honor y un gran privilegio absoluto. A su vez elogió el profesionalismo de todo el personal y despidió a sus futbolistas con una especial frase: "Mi jugador un día, mi jugador para siempre".

José Mourinho

José Mourinho retornará al Real Madrid luego de 13 años

La salida de Mourinho de la capital de Portugal quedó sellada luego de que el Real Madrid comunicara de forma oficial que pagará los 15 millones de euros correspondientes a su cláusula de salida.

En sus palabras de despedida publicadas en Instagram, The Special One dedicó un reconocimiento especial a los profesionales del Benfica Campus por su dedicación, competencia y profesionalismo ejemplar. Asimismo, dejó un sincero agradecimiento y deseos de éxito personal y profesional para el plantel de futbolistas con los que trabajó, remarcando la creación de un vínculo duradero.

Con este movimiento, el entrenador portugués cerró su segunda etapa en el equipo donde inició y dará paso a un nuevo ciclo en el Real Madrid tras trece años de ausencia. En su paso anterior por el conjunto Merengue, entre 2010 y 2013, cosechó un 77,15% de efectividad tras dirigir 178 partidos, registrando 128 victorias, 28 empates y 22 derrotas, un proceso en el cual conquistó tres títulos: la Copa del Rey 2010/11, la Liga 2011/12 y la Supercopa de España 2012.

Posteo Mourinho

Para este nuevo desafío en España, Mourinho llegará acompañado por un cuerpo técnico integrado por Pedro Machado y João Tralhão como asistentes, Antonio Dias como preparador físico, Roberto Merella en el rol de analista y Nuno Santos como entrenador de arqueros, reservando además un lugar en su equipo de trabajo para un miembro que pertenezca al riñón directo de la institución.

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