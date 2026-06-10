Era el "pronóstico portátil" de hace 200 años y con tan solo líquidos podía anticipar tormentas y nevadas

Hace muchos años surgió un invento que transformó la forma en que los radares y las aplicaciones actuales anticipan cambios meteorológicos. Se trataba de un objeto de vidrio con un líquido transparente adentro. Se llamaba "Cristal de tormenta" y mucho antes que llegara la tecnología a nuestra sociedad, este permitía anticipar la llegada de tormentas, nieve, neblina o el cielo despejado.

cristal de tormenta en barcos (2) El almirante británico Robert FitzRoy, el primer meteorólogo moderno y creador del storm glass. Foto Tiempo.com

El invento que hizo a su creador pionero de la metrología y anticipaba el pronóstico

Robert FitzRoy fue el primer meteorólogo moderno también conocido por haber sido comandado por Charles Darwin. Era el siglo XIX, el océano era imprevisible y a veces cruel para el humano, pero todo cambió cuando una "poción mágica" cuya mezcla química entre vidrios cilíndricos eran capaz de reaccionar al estado de la atmósfera en ese momento.