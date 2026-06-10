La historia de los inventos que transformaron la vida de millones de personas suele estar marcada por grandes laboratorios. Sin embargo, hay ideas simples, nacido por un bien común que logran un impacto global. Uno de estos casos se trata de un "pronóstico portátil".
Era el "pronóstico portátil" de hace 200 años y con tan solo líquidos podía anticipar tormentas y nevadas
Parecía un simple recipiente de vidrio con líquidos químicos, pero terminó siendo un invento casi mágico capaz de anticipar el pronóstico sin metereología moderna
Hace muchos años surgió un invento que transformó la forma en que los radares y las aplicaciones actuales anticipan cambios meteorológicos. Se trataba de un objeto de vidrio con un líquido transparente adentro. Se llamaba "Cristal de tormenta" y mucho antes que llegara la tecnología a nuestra sociedad, este permitía anticipar la llegada de tormentas, nieve, neblina o el cielo despejado.
El invento que hizo a su creador pionero de la metrología y anticipaba el pronóstico
Robert FitzRoy fue el primer meteorólogo moderno también conocido por haber sido comandado por Charles Darwin. Era el siglo XIX, el océano era imprevisible y a veces cruel para el humano, pero todo cambió cuando una "poción mágica" cuya mezcla química entre vidrios cilíndricos eran capaz de reaccionar al estado de la atmósfera en ese momento.
Era normal que en aquella época una tormenta inesperada hundiera barcos o arruinara expediciones, ya que los navegantes dependían de su intuición y de las señales que la naturaleza les enviara. Lo que por supuesto muchas veces no funcionaba. Ahí es donde FitzRoy apareció para cambiar esa incertidumbre en química pura.
Consistía en un recipiente de vidrio hermético y cerrado que en su interior contenía sustancias como agua destilada, etanol, nitrato de potasio, cloruro de armonio y alcanfor. Por fuera parecía un simple frasco de vidrio con líquido, pero por dentro se formaban cristales y filamentos donde lo mágico ocurría: cada cambio era un mensaje de la atmósfera.
Cómo funcionaba el "pronóstico portátil"
Aunque por mucho tiempo se creyó que el aparato tenía una capacidad muy misteriosa, en realidad su comportamiento depende principalmente de:
- Cambios en la temperatura.
- Presión atmosférica.
- Las variaciones atmosféricas modifican la solubilidad de la mezcla química.
- Esas sustancias disueltas generan estructuras visibles diferentes.
- Cuando el líquido era transparente significaba estabilidad atmosférica y cielos despejados.
- Si el líquido comenzaba a ponerse de color turbio, era señal de nubosidad y posibles precipitaciones.
- Además, los cristales tomaban formas específicas según el tiempo que se aproximaba: motas pequeñas suspendidas era niebla o bruma. Las estructuras parecidas a plumas blancas anunciaban nieve. Y si los cristales aparecían con líquido turbio, indicaba la llegada de enta.