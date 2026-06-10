China fortalece su influencia en un país de América Latina con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

El primero es el Estadio Nacional de El Salvador, ubicado en Antiguo Cuscatlán, dentro del antiguo complejo de la Escuela Militar. La obra, ejecutada por la China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), contempla una inversión cercana a los US$500 millones y una capacidad aproximada de 50.000 espectadores. El recinto, que estaría listo en 2027, integrando tecnología moderna, áreas VIP y servicios complementarios que lo posicionan como uno de los proyectos más ambiciosos de América Latina.

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China pone en la mira en El Salvador

El segundo megaproyecto corresponde al nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), una infraestructura pensada para modernizar la capacidad del país en la realización de eventos internacionales, ferias comerciales y exposiciones de gran escala.

Este complejo busca reemplazar y ampliar la infraestructura existente, incorporando espacios más amplios, sistemas tecnológicos avanzados y mejores condiciones logísticas para atraer inversión extranjera y turismo de negocios. Su desarrollo forma parte de la estrategia de China de impulsar infraestructura urbana estratégica en puntos clave del país, reforzando la conectividad económica y la proyección internacional de El Salvador.

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El tercer proyecto es la Planta Potabilizadora del Lago de Ilopango, una obra enfocada en el fortalecimiento del sistema de agua potable del Área Metropolitana de San Salvador. Esta infraestructura busca ampliar la capacidad de abastecimiento y mejorar la calidad del servicio hídrico en una de las zonas más pobladas del país, donde la demanda ha crecido de forma constante en los últimos años.

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Con apoyo técnico y financiero de China, el proyecto se presenta como una respuesta a desafíos históricos en el acceso al agua, integrando tecnología de tratamiento moderno y sistemas de distribución más eficientes.