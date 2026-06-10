Cómo cuidar un árbol frutal en junio para que estalle de frutas a finales de 2026

Entramos en un mes clave para el cuidado de plantas. Quien en su huerto o jardín cuente con un árbol frutal deberá poner en práctica distintas tareas de jardinería durante los últimos días de otoño y los primeros de invierno. Descubrí qué tenés que hacer durante estas semanas para que el ejemplar estalle de frutas a final de año.
Jardinería: los cuidados claves para el árbol frutal en el mes de junio
Aunque los árboles frutales son las plantas de exterior que más toleran la llegada del frío, es fundamental tener en cuenta ciertos cuidados que fomentarán el bienestar del ejemplar y fomentarán su crecimiento en los siguientes meses.
El primer paso fundamental consiste en la limpieza profunda del entorno: es necesario rastrillar y retirar todas las hojas caídas, evitando usarlas como mulching, ya que pueden albergar esporas de hongos y microorganismos dañinos. En su lugar, se debe optar por mantillo para proteger las raíces. Asimismo, erradicar las malas hierbas del perímetro es vital para impedir que roben nutrientes y funcionen como focos de atracción para plagas.
Por otra parte, las bajas temperaturas y las lluvias invernales propician que el suelo se compacte, lo cual obstaculiza la correcta absorción de agua y nutrientes. Para contrarrestarlo, la sugerencia pasará por descompactar y airear con delicadeza la tierra alrededor del árbol frutal, prestando un cuidado extremo para no maltratar las raíces superficiales.
En cuanto al suministro hídrico, las necesidades disminuyen de manera drástica con el frío, por lo que se debe espaciar el riego hasta limitarlo a una sola vez por semana, evitando que las raíces del árbol frutal se encharquen y luego se pudran.
Finalmente, las tareas de jardinería incluyen remover todos los frutos residuales que permanezcan en las ramas al concluir el otoño, evitando que se conviertan en focos perjudiciales de futuras infecciones.
Respecto a la poda, es la época idónea para eliminar ramas envejecidas o enfermas, aplicando una estricta salvedad con los cítricos. Dado que estos árboles frutales suelen fructificar durante la temporada de invierno, realizar recortes en este momento del año resulta contraproducente para su bienestar integral.