Cómo cuidar un árbol frutal en junio para que estalle de frutas a finales de 2026

limonero Si tenés árboles frutales en el jardín, tenés que respetar estos cuidados de jardinería.

Por otra parte, las bajas temperaturas y las lluvias invernales propician que el suelo se compacte, lo cual obstaculiza la correcta absorción de agua y nutrientes. Para contrarrestarlo, la sugerencia pasará por descompactar y airear con delicadeza la tierra alrededor del árbol frutal, prestando un cuidado extremo para no maltratar las raíces superficiales.

En cuanto al suministro hídrico, las necesidades disminuyen de manera drástica con el frío, por lo que se debe espaciar el riego hasta limitarlo a una sola vez por semana, evitando que las raíces del árbol frutal se encharquen y luego se pudran.

Finalmente, las tareas de jardinería incluyen remover todos los frutos residuales que permanezcan en las ramas al concluir el otoño, evitando que se conviertan en focos perjudiciales de futuras infecciones.

manzano El manzano es una de los árboles frutales que tenemos que cuidar muy bien en junio.

Respecto a la poda, es la época idónea para eliminar ramas envejecidas o enfermas, aplicando una estricta salvedad con los cítricos. Dado que estos árboles frutales suelen fructificar durante la temporada de invierno, realizar recortes en este momento del año resulta contraproducente para su bienestar integral.