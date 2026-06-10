Peligra la apertura de la temporada 2026 de Las Leñas por la poca cantidad de nieve caída

ypf las leñas periodistas (6).jpg Las Leñas tenía previsto su apertura para el 19 de junio pero la nieve caída en los últimos días no ha sido suficiente. La foto es del 2025. Foto: archivo

La tormenta no habría alcanzado

En las semanas previas al inicio de la temporada, la evolución de las nevadas se convirtió en el principal factor para definir la fecha de apertura. La tormenta que ingresó esta semana aparecía como una oportunidad para mejorar las condiciones de la montaña, pero el resultado habría estado por debajo de las expectativas.

Por esa razón, en el sector turístico crecen las especulaciones sobre una eventual postergación del inicio de las actividades. Hasta el momento, sin embargo, Las Leñas no confirmó oficialmente ningún cambio en su calendario.

La montaña sigue esperando más nieve

Como ocurre cada año, la apertura de las pistas depende de la acumulación de nieve suficiente para garantizar tanto la seguridad de los esquiadores como la calidad de la experiencia en la montaña.

Mientras continúan las tareas de preparación de infraestructura y servicios, la atención está puesta en los próximos sistemas meteorológicos que podrían afectar a la cordillera mendocina durante los próximos días.

¿Se retrasa la apertura?

Por ahora, la fecha prevista sigue siendo el 19 de junio. No obstante, la escasa nieve que habría dejado la última tormenta alimenta la posibilidad de una postergación si las condiciones no mejoran en el corto plazo.

La decisión final dependerá de la evolución del clima y de las evaluaciones que realice el propio complejo en los próximos días. Hasta entonces, la gran incógnita para miles de esquiadores seguirá siendo la misma: si Las Leñas podrá abrir según lo previsto o si el invierno 2026 comenzará más tarde de lo esperado.