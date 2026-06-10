La Justicia confirmó el sobreseimiento de los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los argumentos del fallo y la voz de la defensa

La decisión que ratifica el sobreseimiento fue rubricada por la jueza Patricia del Valle Carugatti, vocal del Tribunal de Impugnación de Tucumán. En su resolución, la magistrada dispuso "no hacer lugar al recurso de impugnación/apelación interpuesto por la parte querellante" y, en consecuencia, "confirmar la sentencia del 30 de diciembre pasado emitida por el juez del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital José Paz Almonacid”.

Jugadores-Vélez-abuso.-1.jpg La Justicia sobreseyó a los 4 futbolistas.

En aquel fallo de primera instancia que ahora adquiere firmeza, el juez Augusto Paz Almonacid había sostenido enfáticamente que "el hecho investigado no se correspondía con un acto de violencia sexual, sino con una relación sexual consentida". Al respaldar esta postura, Carugatti argumentó que el juez de instrucción "aplica correctamente las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia común y la perspectiva de género para resolver como lo hizo".

Tras conocerse la decisión del tribunal tucumano, la representación legal de los jugadores celebró el revés hacia la querella. José María Molina, el abogado a cargo de la defensa de Abiel Osorio, destacó: “Estamos ante una sentencia fundada, no solo ratifica lo resuelto anteriormente sino que también critica los argumentos dados por los apelantes. Desde el primer día que asumimos a la defensa, sostuvimos que el hecho fue consentido y que no existía delito. Hoy nuevamente la Justicia nos da la razón”.

El origen de la denuncia y las consecuencias

El expediente penal se había iniciado formalmente el 6 de marzo de 2024, a raíz de que una periodista deportiva tucumana denunciara un ataque sexual grupal en una habitación del hotel Hilton. Según constaba en su relato inicial, tras un partido de Vélez contra Atlético Tucumán, fue invitada por mensaje al hotel donde, aseguró, abusaron de ella mientras se encontraba "adormecida" o "desvanecida".

abuso-velez sarsfiel-braian cufre.jpg La denuncia fue el marzo del 2024.

Las réplicas de la denuncia fueron inmediatas y tuvieron un altísimo costo para los cuatro profesionales. En el ámbito judicial, los futbolistas pasaron meses bajo prisión preventiva con arresto domiciliario; mientras que en el aspecto deportivo, el Club Atlético Vélez Sarsfield decidió avanzar con la rescisión definitiva de todos sus contratos, dejándolos en libertad de acción en medio del proceso judicial.

El quiebre de la causa se consolidó cuando, sumado a los peritajes de teléfonos y la falta de apelación del Ministerio Público Fiscal, la Justicia determinó la insuficiencia de pruebas para sostener la acusación. Con esta confirmación de la jueza Carugatti, el proceso penal queda formalmente cerrado en esta instancia, dejándole a la querella como única vía posible un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.