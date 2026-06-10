Daniel Vila esclareció el panorama sobre el interés de Boca por Sebastián Villa

Ante esto, la conductora Pamela David fue más allá y consultó: "¿Hay un deseo de Sebastián Villa?" (de ser transferido a Boca), a lo que el dirigente respondió: "No lo sé, eso habría que preguntárselo a Sebastián Villa".

Además, Daniel Vila sentenció cuánto vale el delantero colombiano: "Tiene un valor que ronda los 10 millones de dólares".

El posteo de Sebastián Villa que despertó suspicacias

Durante el martes Sebastián Villa publicó una historia en su cuenta de Instagram de una imagen con la camiseta de Independiente Rivadavia, pero acompañado por unos emoticones que llamaron poderosamente la atención: dos corazones con los colores de Boca, unos ojos mirándolos, una cara sonriente y un avión".

Historia de Sebastián Villa

Fue así que le consultaron a Daniel Vila sobre la publicación que realizó el delantero colombiano: "Por eso vuelvo a decir, habría que preguntarle a Sebastián". Y luego agregó: "No he hablado con él".

Luego, el presidente de Independiente Rivadavia reforzó: "Si él tiene el deseo de irse y si Boca tiene la posibilidad de pagar lo que Villa vale, no hay que cortarle la carrera al jugador. Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir las puertas para que así lo haga".

Además, el dirigente manifestó que River, Boca y otros equipos estén interesados en el jugador representa una alegría mientras que aclaró que "hay un compromiso de palabra con Sebastián que si aparece una buena oferta interesante para el club, interesante para él, por su puesto vamos a dejar que se vaya".