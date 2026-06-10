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El futuro del colombiano

Daniel Vila esclareció el panorama sobre el interés de Boca por Sebastián Villa

El presidente de Independiente Rivadavia le puso precio al traspaso de Sebastián Villa y sentenció: "No ha habido un llamado de Boca"

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El presidente de Independiente Rivadavia habló sobre el futuro de Sebastián Villa.

El presidente de Independiente Rivadavia habló sobre el futuro de Sebastián Villa.

Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Daniel Vila dialogó con Desayuno Americano, programa conducido por Pamela David, donde esclareció cuál es el panorama con respecto a la continuidad de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia y al interés de Boca Juniors por sumarlo nuevamente a su plantel.

Ante rumores que lo vinculan con dos clubes de Brasil y con uno de Arabia Saudita, el presidente de la Lepra tiró por el suelo todas las habladurías y tomó una postura tajante sin lugar a segundas interpretaciones.

Sebastián Villa
Sebastián Villa es uno de los puntos fuertes de Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa es uno de los puntos fuertes de Independiente Rivadavia.

Daniel Vila esclareció el panorama sobre el interés de Boca por Sebastián Villa

El presidente de Independiente Rivadavia explicó al aire de América y Canal 7: "Hasta acá son solos rumores, no ha habido un llamado de Boca, no existe nada todavía"; palabras que ilusionaron a los hinchas de la Lepra que desean contar con los servicios de Sebastián Villa de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ante esto, la conductora Pamela David fue más allá y consultó: "¿Hay un deseo de Sebastián Villa?" (de ser transferido a Boca), a lo que el dirigente respondió: "No lo sé, eso habría que preguntárselo a Sebastián Villa".

Además, Daniel Vila sentenció cuánto vale el delantero colombiano: "Tiene un valor que ronda los 10 millones de dólares".

El posteo de Sebastián Villa que despertó suspicacias

Durante el martes Sebastián Villa publicó una historia en su cuenta de Instagram de una imagen con la camiseta de Independiente Rivadavia, pero acompañado por unos emoticones que llamaron poderosamente la atención: dos corazones con los colores de Boca, unos ojos mirándolos, una cara sonriente y un avión".

Historia de Sebastián Villa

Fue así que le consultaron a Daniel Vila sobre la publicación que realizó el delantero colombiano: "Por eso vuelvo a decir, habría que preguntarle a Sebastián". Y luego agregó: "No he hablado con él".

Luego, el presidente de Independiente Rivadavia reforzó: "Si él tiene el deseo de irse y si Boca tiene la posibilidad de pagar lo que Villa vale, no hay que cortarle la carrera al jugador. Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir las puertas para que así lo haga".

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Además, el dirigente manifestó que River, Boca y otros equipos estén interesados en el jugador representa una alegría mientras que aclaró que "hay un compromiso de palabra con Sebastián que si aparece una buena oferta interesante para el club, interesante para él, por su puesto vamos a dejar que se vaya".

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