El Siete, Telefé, Paramount o DirecTV: dónde conviene ver los partidos de Argentina y evitar el delay en los goles

De hecho, este mundial de fútbol tiene la particularidad que todos los sistemas transmitirán partidos, por lo que saber dónde habrá menos delay va a ser crucial a la hora de ver los partidos.

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Dónde conviene ver los partidos para tener menos delay

A pesar de los cambios tecnológicos, siguen siendo los canales de aire o de TV abierta los que menos delay presentan, por lo que es conveniente, por ejemplo, ver un partido de Argentina en El Siete antes que en Paramount.

De hecho, en los canales de TV abierta, como es El Siete, se calcula que el delay esté en alrededor de 2 segundos, en cambio, en los satelitales, como es el caso de DirecTV el atraso entre lo que pasa en el estadio y el momento en que se ve a la pantalla se puede estirar a lapsos que van desde los 5 a los 10 segundos.

Además de El Siete de Mendoza, los otros canales de aire que pasarán partidos del Mundial de Fútbol 2026 serán Telefe y la TV Pública a nivel nacional.

También están los servicios de streaming como DirecTV Go y Flow que presentan un delay que va de los 20 a los 40 segundos, mientras que PAramount, Disney y Amazon Prime Video pueden llegar a demorar hasta 60 segundos en mostrar lo que se vio en un estadio.

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Todos los partidos del Mundial 2026 que se verán gratis por El Siete

Fase de grupos

Jueves 11/6 a las 16 México vs. Sudáfrica

Vienes 12/6 a las 22 Estados Unidos vs. Paraguay

Sábado 13/6 a las 19 Brasil vs. Marruecos

Domingo 14/6 a las 17 Países Bajos vs. Japón

Domingo 14/6 a las 20 Costa de Marfil vs. Ecuador

Lunes 15/6 a las 19 Arabia Saudita vs. Uruguay

Martes 16/6 a las 22 Argentina vs. Argelia

Miércoles 17/6 a las 17 Inglaterra vs. Croacia

Jueves 18/6 a las 16 Suiza vs. Bosnia

Viernes 19/6 a las 19 Escocia vs. Marruecos

Sábado 20/6 a las 17 Alemania vs. Costa de Marfil

Domingo 21/6 a las 13 España vs. Arabia Saudita

Domingo 21/6 a las 19 Uruguay vs. Cabo Verde

Lunes 22/6 a las 14 Argentina vs. Austria

Martes 23/6 a las 14 Portugal vs. Uzbekistán

Martes 23/6 a las 17 Inglaterra vs. Ghana

Miércoles 24/6 a las 19 Brasil vs. Escocia

Jueves 25/6 a las 17 Ecuador vs. Alemania

Jueves 25/6 a las 23 Paraguay vs. Australia

Viernes 26/6 a las 16 Noruega vs. Francia

Viernes 26/6 a las 21 Uruguay vs. España

Sábado 27/6 a las 23 Argentina vs. Jordania

16avos de final