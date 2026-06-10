Minuto 23 del primero tiempo. Es 18 de diciembre del 2022, Argentina y Francia están jugando la final. Es el partido de los nervios. Es el que define al campeón del mundial de fútbol. De repente un grito de gol de la casa de un vecino, en otra casa también lo gritan y vos no entendés nada, porque en tu televisor, la pelota está en la mitad de la cancha y todavía no le cometen el penal a Di María, para que luego Lionel Messi pusiera el 1 a 0. Ya no hay emoción, ese delay entre tu televisor y el de los vecinos hace que los nervios desaparezcan, pero también las ganas de seguir viendo el partido.
El Siete, Telefé, Paramount o DirecTV: dónde conviene ver los partidos de Argentina y evitar el delay en los goles
Hay plataformas y canales en los que ver un partido de fútbol puede ser un dolor de cabeza en el momento en el que un vecino grita un gol 20 segundos antes de que lo puedas ver en tu televisor. Cómo evitar ese famoso delay
El famoso delay que hay entre las diferentes transmisiones puede hacer que para muchas personas se haga imposible ver los partidos de la Copa del Mundo FIFA 2026. Por eso mismo te diremos en dónde te conviene ver los partidos de Argentina y del resto para ser el primero en ver los goles.
Qué es el delay
El delay es ese tiempo que demora entre lo que ocurre en el estadio y el tiempo que demora el espectador en verlo en su pantalla. Ahora, ese lapso de tiempo difiere en si se ve por televisión de aire, televisión digital, satelital o por una plataforma de streaming.
De hecho, este mundial de fútbol tiene la particularidad que todos los sistemas transmitirán partidos, por lo que saber dónde habrá menos delay va a ser crucial a la hora de ver los partidos.
Dónde conviene ver los partidos para tener menos delay
A pesar de los cambios tecnológicos, siguen siendo los canales de aire o de TV abierta los que menos delay presentan, por lo que es conveniente, por ejemplo, ver un partido de Argentina en El Siete antes que en Paramount.
De hecho, en los canales de TV abierta, como es El Siete, se calcula que el delay esté en alrededor de 2 segundos, en cambio, en los satelitales, como es el caso de DirecTV el atraso entre lo que pasa en el estadio y el momento en que se ve a la pantalla se puede estirar a lapsos que van desde los 5 a los 10 segundos.
Además de El Siete de Mendoza, los otros canales de aire que pasarán partidos del Mundial de Fútbol 2026 serán Telefe y la TV Pública a nivel nacional.
También están los servicios de streaming como DirecTV Go y Flow que presentan un delay que va de los 20 a los 40 segundos, mientras que PAramount, Disney y Amazon Prime Video pueden llegar a demorar hasta 60 segundos en mostrar lo que se vio en un estadio.
Todos los partidos del Mundial 2026 que se verán gratis por El Siete
Fase de grupos
- Jueves 11/6 a las 16 México vs. Sudáfrica
- Vienes 12/6 a las 22 Estados Unidos vs. Paraguay
- Sábado 13/6 a las 19 Brasil vs. Marruecos
- Domingo 14/6 a las 17 Países Bajos vs. Japón
- Domingo 14/6 a las 20 Costa de Marfil vs. Ecuador
- Lunes 15/6 a las 19 Arabia Saudita vs. Uruguay
- Martes 16/6 a las 22 Argentina vs. Argelia
- Miércoles 17/6 a las 17 Inglaterra vs. Croacia
- Jueves 18/6 a las 16 Suiza vs. Bosnia
- Viernes 19/6 a las 19 Escocia vs. Marruecos
- Sábado 20/6 a las 17 Alemania vs. Costa de Marfil
- Domingo 21/6 a las 13 España vs. Arabia Saudita
- Domingo 21/6 a las 19 Uruguay vs. Cabo Verde
- Lunes 22/6 a las 14 Argentina vs. Austria
- Martes 23/6 a las 14 Portugal vs. Uzbekistán
- Martes 23/6 a las 17 Inglaterra vs. Ghana
- Miércoles 24/6 a las 19 Brasil vs. Escocia
- Jueves 25/6 a las 17 Ecuador vs. Alemania
- Jueves 25/6 a las 23 Paraguay vs. Australia
- Viernes 26/6 a las 16 Noruega vs. Francia
- Viernes 26/6 a las 21 Uruguay vs. España
- Sábado 27/6 a las 23 Argentina vs. Jordania
16avos de final
- Viernes 3/7 a las 19 1ro Grupo J vs. 2do Grupo H