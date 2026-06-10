Copa Mundial de Fútbol 2026: el calor, la altitud y las distancias ponen a prueba a los jugadores

“Este Mundial es un desafío para la fisiología humana”. Jesús Viosca, médico de la Sociedad Española de Medicina del Deporte.

Distancias enormes y jet lag acumulado

El torneo abarcará tres husos horarios y distancias de hasta 4.300 km de este a oeste. El jet lag será inevitable: el ritmo circadiano se desincroniza y afecta músculos, digestión, energía y concentración.

Viajar de este a oeste es especialmente complejo porque el cuerpo debe “adelantar” un día. Algunas selecciones cruzarán hasta 19 husos horarios antes de debutar, lo que puede retrasar su adaptación.

mundial 2026, protocolo El calor extremo será protagonista del torneo.

La altitud: un factor que puede definir partidos

Varias sedes del Mundial están a gran altitud. Ciudad de México, por ejemplo, se ubica a 2.240 metros. A partir de los 1.500 metros, el consumo de oxígeno disminuye un 8 % por cada 1.000 metros adicionales, lo que afecta tanto el rendimiento físico como el cognitivo.

En un fútbol cada vez más rápido y mental, esta diferencia puede ser decisiva.

Calendario cargado y riesgo de lesiones

Los jugadores llegarán al Mundial tras una temporada intensa, con ligas, copas y competiciones internacionales. El aumento de partidos —48 selecciones, 104 encuentros— incrementa la sobrecarga muscular y el riesgo de lesiones, una tendencia que ya viene en aumento en el fútbol de élite.

Cómo intentarán adaptarse las selecciones

Aunque lo ideal sería llegar 14 días antes para aclimatarse, el calendario europeo lo hace casi imposible. Los cuerpos técnicos recurrirán a estrategias específicas:

Para el calor

Sauna post-entrenamiento (20–30 min a 80°C).

Baños de agua caliente (40°C).

Chalecos de enfriamiento antes de los partidos.

Mundial-Futbol-2026-calor Everardo del Villar de México se refresca durante un partido amistoso entre Bolivia y México. EFE/ Luis Gandarillas

Para el jet lag

Ajuste de horarios de comida (crononutrición).

Exposición controlada a la luz.

Evitar cafeína, alcohol y ultraprocesados.

Uso puntual de melatonina.

Para la altitud

Entrenamientos en hipoxia (simulada o real).

Hidratación estricta y control de micronutrientes.

Para los viajes

Medias compresivas en vuelos largos.

Ejercicio suave para reorganizar el reloj circadiano.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 será un torneo histórico no solo por su formato ampliado, sino por las condiciones extremas que enfrentarán los jugadores: calor, altitud, viajes interminables y un calendario exigente. Los equipos que mejor gestionen la recuperación, la aclimatación y la carga física tendrán una ventaja clave en un Mundial donde la fisiología puede ser tan determinante como la táctica.