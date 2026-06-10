La Copa Mundial de Fútbol 2026 será la más extensa de la historia y también una de las más exigentes para los jugadores. El calor extremo, la altitud en varias sedes y los desplazamientos entre tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— plantean un escenario inédito para el rendimiento físico y mental de los futbolistas, informó EFE.
Copa Mundial de Fútbol 2026: el calor, la altitud y las distancias ponen a prueba a los jugadores
El calor extremo, la altitud y los largos viajes convertirán la Copa Mundial de Fútbol 2026 en un desafío físico sin precedentes
El calor: el mayor enemigo del rendimiento en el Mundial
La OMS ya advirtió que el calor extremo será protagonista del torneo. Un estudio de FIFPRO estima que 26 de los 104 partidos se jugarán en condiciones de riesgo para los futbolistas, incluida la final.
La FIFA implementará pausas de hidratación obligatorias, pero los expertos alertan que más del 80% de las sedes podría superar los 35°C, con humedad y radiación que elevan aún más la sensación térmica.
“Este Mundial es un desafío para la fisiología humana”. Jesús Viosca, médico de la Sociedad Española de Medicina del Deporte.
Distancias enormes y jet lag acumulado
El torneo abarcará tres husos horarios y distancias de hasta 4.300 km de este a oeste. El jet lag será inevitable: el ritmo circadiano se desincroniza y afecta músculos, digestión, energía y concentración.
Viajar de este a oeste es especialmente complejo porque el cuerpo debe “adelantar” un día. Algunas selecciones cruzarán hasta 19 husos horarios antes de debutar, lo que puede retrasar su adaptación.
La altitud: un factor que puede definir partidos
Varias sedes del Mundial están a gran altitud. Ciudad de México, por ejemplo, se ubica a 2.240 metros. A partir de los 1.500 metros, el consumo de oxígeno disminuye un 8 % por cada 1.000 metros adicionales, lo que afecta tanto el rendimiento físico como el cognitivo.
En un fútbol cada vez más rápido y mental, esta diferencia puede ser decisiva.
Calendario cargado y riesgo de lesiones
Los jugadores llegarán al Mundial tras una temporada intensa, con ligas, copas y competiciones internacionales. El aumento de partidos —48 selecciones, 104 encuentros— incrementa la sobrecarga muscular y el riesgo de lesiones, una tendencia que ya viene en aumento en el fútbol de élite.
Cómo intentarán adaptarse las selecciones
Aunque lo ideal sería llegar 14 días antes para aclimatarse, el calendario europeo lo hace casi imposible. Los cuerpos técnicos recurrirán a estrategias específicas:
Para el calor
- Sauna post-entrenamiento (20–30 min a 80°C).
- Baños de agua caliente (40°C).
- Chalecos de enfriamiento antes de los partidos.
Para el jet lag
- Ajuste de horarios de comida (crononutrición).
- Exposición controlada a la luz.
- Evitar cafeína, alcohol y ultraprocesados.
- Uso puntual de melatonina.
Para la altitud
- Entrenamientos en hipoxia (simulada o real).
- Hidratación estricta y control de micronutrientes.
Para los viajes
- Medias compresivas en vuelos largos.
- Ejercicio suave para reorganizar el reloj circadiano.
La Copa Mundial de Fútbol 2026 será un torneo histórico no solo por su formato ampliado, sino por las condiciones extremas que enfrentarán los jugadores: calor, altitud, viajes interminables y un calendario exigente. Los equipos que mejor gestionen la recuperación, la aclimatación y la carga física tendrán una ventaja clave en un Mundial donde la fisiología puede ser tan determinante como la táctica.