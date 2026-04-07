Federico Chiapetta: "Los mendocinos estamos orgullosos de Independiente Rivadavia"

"La verdad que ya nos estamos acostumbrando a esto de recibir a la Copa con Godoy Cruz primero, ahora Independiente Rivadavia, que no sólo está en el centro del futbol argentino sino en Sudamérica en un estadio que está impecable, es un orgullo para todos los mendocinos", dijo.

"Tenemos un marco ideal, con un equipo que está primero en la tabla con muy buenos resultados, hay gran expectativa, al ser la primera experiencia siempre es difícil en lo futbolístico, pero estamos orgullosos todos los mendocinos de Independiente Rivadavia, nuestro equipo y orgullosos de todos estos eventos, estamos a la altura de las circunstancias. El Malvinas pasó sobradamente las exigencias de Conmebol", dijo Chiapetta en diálogo con Diario UNO.