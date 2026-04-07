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Federico Chiapetta: "Los mendocinos estamos orgullosos de Independiente Rivadavia"

El Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, se mostró orgulloso este martes porque el Malvinas Argentinas recibió a la Copa Libertadores con el partido entre Independiente Rivadavia y Bolívar

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Federico Chiapetta habló antes del partido entre Independiente Rivadavia y Bolívar.

Federico Chiapetta habló antes del partido entre Independiente Rivadavia y Bolívar.

El Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, se mostró orgulloso este martes porque el Malvinas Argentinas recibió a la Copa Libertadores nuevamente. Es que Independiente Rivadavia tuvo su debut internacional ante Bolívar, en un partido correspondiente al Grupo C del certamen continental.

"La verdad que ya nos estamos acostumbrando a esto de recibir a la Copa con Godoy Cruz primero, ahora Independiente Rivadavia, que no sólo está en el centro del futbol argentino sino en Sudamérica en un estadio que está impecable, es un orgullo para todos los mendocinos", dijo.

"Tenemos un marco ideal, con un equipo que está primero en la tabla con muy buenos resultados, hay gran expectativa, al ser la primera experiencia siempre es difícil en lo futbolístico, pero estamos orgullosos todos los mendocinos de Independiente Rivadavia, nuestro equipo y orgullosos de todos estos eventos, estamos a la altura de las circunstancias. El Malvinas pasó sobradamente las exigencias de Conmebol", dijo Chiapetta en diálogo con Diario UNO.

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Chiapetta está orgulloso del estado en el que está el Malvinas.

Chiapetta está orgulloso del estado en el que está el Malvinas.

Federico Chiapetta habló del buen estado del Malvinas Argentinas

Luego Chiapetta "Para este evento se hace el trabajo habitual de nuestro ingeniero agrónomo con los cancheros, hacemos un esfuerzo todos, son recursos de todos los mendocinos así que hay que optimizarlos y tener el mejor estadio. Cambiamos todas las butacas de la platea descbierta, lamentablemente tuvimos que volver al formato sin respaldo, es menos cómodo pero es antivandálico, se rompía mucho. Estamos remodelándolo permanentemente, hoy reforzamos las luminarias también. Vamos invirtiendo mucho para mantenerlo en las mejores condiciones. Mañana se hace la resiembra porque el 30 tenemos el segundo partido de Independiente Rivadavia en este estadio".

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