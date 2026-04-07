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Copa Libertadores

Boca debutó en la Copa Libertadores con un triunfo ante la Universidad Católica, como visitante

Boca comenzó su camino en una nueva edición de la Copa Libertadores venciendo a Universidad Católica de Chile

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Paredes marcó el primer gol xeneize.

Paredes marcó el primer gol xeneize.

Boca comenzó su camino en una nueva edición de la Copa Libertadores venciendo a Universidad Católica de Chile en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D del certamen continental en el que Cruzeiro se impuso a Barcelona, en Ecuador, por 1 a 0.

Leandro Paredes a los 15' abrió el marcador, Adam Bareiro aumentó a los 20' del segundo tiempo y Juan Ignacio Díaz estableció el descuento en Santiago de Chile donde comenzó la ilusión de Boca en la Copa Libertadores, competición que no gana desde el 2007 aunque alcanzó la final en 2012, 2018 y 2023.

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Boca gan&oacute; en Chile y empez&oacute; bien la Copa Libertadores.

Boca ganó en Chile y empezó bien la Copa Libertadores.

Tras un comienzo caliente, con roces y las tarjetas amarillas contra Zampedri y Leandro Paredes, el propio capitán de Boca, en su primer partido por Copa Libertadores, marcó el primer gol con un remate espectacular.

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Pasando la media hora de un partido intenso y friccionado, Paredes habilitó a Ascacíbar y el segundo gol fue evitado por Bernedo, arquero del equipo local.

Boca fue más en la primera parte y pudo haber aumentado la diferencia, pero también tuvo que pasar momentos de zozobra en el comienzo de la segunda parte y Brey tuvo algunas intervenciones destacadas.

El local, con buen aporte del mendocino Fernando Zuqui, tuvo más protagonismo y Boca se replegó defendiendo la ventaja y apostando a algún contragolpe como el del pibe Aranda, quien primero estuvo cerca de hacer el 2 a 0 y unos minutos después armó el gol de Adam Bareiro, tras preciso centro de Lautaro Blanco.

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Aunque la Católica hizo méritos para conseguir el descuento, Boca manejó el partido y Úbeda introdujo algunos cambios buscando refrescar al equipo: ingresaron Barinaga y Milton Giménez por Weigandt y Bareiro.

Sin embargo, antes del final, en un córner, el conjunto local llegó a descontar a través de Juan Ignacio Díaz y el árbitro lo convalidó tras consultar al VAR.

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El gol le puso emoción a los minutos finales ya que el local fue con lo que le quedaba a conseguir el empate y Úbeda metió a Pellegrino por Aranda para aguantar con 5 defensores.

Boca ganó 2 a 1, lleva 10 partidos sin perder y se ilusiona con llegar lejos en la competencia más importante del continente.

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