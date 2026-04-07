Boca debutó en la Copa Libertadores con un triunfo ante la Universidad Católica, como visitante

Embed ¡BOMBAZO Y GOL! Paredes y un misil para abrir el partido en Chile



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Pasando la media hora de un partido intenso y friccionado, Paredes habilitó a Ascacíbar y el segundo gol fue evitado por Bernedo, arquero del equipo local.

Boca fue más en la primera parte y pudo haber aumentado la diferencia, pero también tuvo que pasar momentos de zozobra en el comienzo de la segunda parte y Brey tuvo algunas intervenciones destacadas.

El local, con buen aporte del mendocino Fernando Zuqui, tuvo más protagonismo y Boca se replegó defendiendo la ventaja y apostando a algún contragolpe como el del pibe Aranda, quien primero estuvo cerca de hacer el 2 a 0 y unos minutos después armó el gol de Adam Bareiro, tras preciso centro de Lautaro Blanco.

Embed ¡Gol de Boca! La empujó Bareiro tras un gran pase de Blanco



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Aunque la Católica hizo méritos para conseguir el descuento, Boca manejó el partido y Úbeda introdujo algunos cambios buscando refrescar al equipo: ingresaron Barinaga y Milton Giménez por Weigandt y Bareiro.

Sin embargo, antes del final, en un córner, el conjunto local llegó a descontar a través de Juan Ignacio Díaz y el árbitro lo convalidó tras consultar al VAR.

El gol le puso emoción a los minutos finales ya que el local fue con lo que le quedaba a conseguir el empate y Úbeda metió a Pellegrino por Aranda para aguantar con 5 defensores.

Boca ganó 2 a 1, lleva 10 partidos sin perder y se ilusiona con llegar lejos en la competencia más importante del continente.