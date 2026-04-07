River quiere sumar como refuerzo para el segundo semestre a un campeón mundial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2041336906651185174&partner=&hide_thread=false RIVER QUIERE A ÁNGEL CORREA PARA EL PRÓXIMO MERCADO Y YA HUBO CONTACTOS.



Lo confirma @GermanBalcarce. pic.twitter.com/0eBYmWMZEL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 7, 2026

La llegada de Correa a River, de darse, se daría para el mes de julio. El contrato con Tigres es por cinco años, y tiene vencimiento el 30 de junio del 2030.

Tras el debut de Ángel Correa en San Lorenzo, de la mano de Juan Antonio Pizzi , el 31 de marzo frente a Newell’s Old Boys, la carrera continuó en Atlético de Madrid en la temporada 2015. Desde este año el santafesino comenzó a ser convocado a la Selección argentina mayor, tras haber destacado en la Sub 20.

Tras los llamados a las Eliminatorias Sudamericanas y amistosos del equipo de Lionel Scaloni, pudo darse el gusto de jugar en las semifinales contra Croacia (4') en el Mundial 2022 de Qatar, donde Argentina levantaría su tercera Copa.