Inicio Ovación Fútbol River Plate
MERCADO DE PASES

River quiere sumar como refuerzo para el segundo semestre a un campeón mundial

River Plate está en campaña de sumar como refuerzo para junio o julio al delantero Ángel Correa, actualmente en el Tigres de la UANL de México

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Ángel Correa. Podría deja a los Tigres de la UANL de México y firmar para River en el segundo semestre de este año.

Ángel Correa. Podría deja a los Tigres de la UANL de México y firmar para River en el segundo semestre de este año.

Nuevamente River Plate se muestra interesado, como el año pasado, en la víspera del Mundial de Clubes, en un delantero campeón mundial en Qatar 2022. En esta temporada se ha hablado mucho en el club de Núñez de sumar un delantero de jerarquía para el torneo local y la Copa Sudamericana.

El interés es por el centro delantero Ángel Correa, el cual es pretendido por el nuevo de DT del Millonario, Eduardo Coudet, y según fuentes confiables, la dirigencia estaría realizando tratativas con el club donde juega el santafesino surgido de las inferiores de San Lorenzo, Tigres de la UANL de México.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2041334902528819487&partner=&hide_thread=false

Renovado interés de River Plate por Ángel Correa

Distintos medios periodísticos argentinos y mexicanos señalan que existen contactos, incluso avanzados, aunque oficialmente no se han expedido. Además de River, también se menciona que hay interés de Javier Mascherano por suma a Angelito al Inter Miami. El costo actual del delantero ronda los 9 millones de euros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2041336906651185174&partner=&hide_thread=false

La llegada de Correa a River, de darse, se daría para el mes de julio. El contrato con Tigres es por cinco años, y tiene vencimiento el 30 de junio del 2030.

Tras el debut de Ángel Correa en San Lorenzo, de la mano de Juan Antonio Pizzi , el 31 de marzo frente a Newell’s Old Boys, la carrera continuó en Atlético de Madrid en la temporada 2015. Desde este año el santafesino comenzó a ser convocado a la Selección argentina mayor, tras haber destacado en la Sub 20.

Tras los llamados a las Eliminatorias Sudamericanas y amistosos del equipo de Lionel Scaloni, pudo darse el gusto de jugar en las semifinales contra Croacia (4') en el Mundial 2022 de Qatar, donde Argentina levantaría su tercera Copa.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas