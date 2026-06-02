Alexander Zverev, 2do preclasificado, afrontó su condición de máximo favorito tras las derrotas de Sinner y Djokovic para avanzar a semifinales de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.
Roland Garros: se definen los cruces de semifinales del segundo Grand Slam del año
Alexander Zverev, 2do preclasificado, afrontó su condición de máximo favorito tras las derrotas de Sinner y Djokovic para avanzar a semifinales de Roland Garros
El alemán batió por 7-6, 6-1 y 6-3 al ascendente español Rafael Jodar, preclasificado 27, y espera por el ganador de este martes entre el joven brasileño Joao Fonseca (28) y el checo Jakub Mensik (26). Para Zverev será su 11ma semifinal de Grand Slam y la 5ta en Roland Garros.
Los otros dos semifinalistas del cuadro masculino se definirán este miércoles con dos partidos: en el tercer turno, aproximadamente a las 10 hora argentina (TV por ESPN y Disney Plus) el canadiense Felix Auger Aliassime (4) jugará con el italiano Flavio Cobolli (10) y por la tarde, a las 15.30, habrá un duelo de italianos entre Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi.
Las dos semifinales masculinas de Roland Garros se jugarán este viernes 5 de junio y la final será el domingo 7.
Se definen las semifinalistas femeninas en Roland Garros
La rusa Mirra Andreeva, 8va. favorita, dio una muestra de poder al superar por 6-0 y 6-3 a la experimentada rumana Sorana Cirstea y avanzó a semifinales del cuadro femenino de Roland Garros frente a la ucraniana Martha Kostyuk (15) quien superó a su compatriota Elina Svitolina (7) por 6-3, 2-6 y 6-2.
El otro cruce de semifinales quedará establecido este miércoles desde las 6 hora argentina cuando la rusa Anna Kalinskaya (22) enfrente a la polaca Maja Chwalinska y luego la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, jugará con la también rusa Diana Shnaider (25).