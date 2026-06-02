Roland Garros: se definen los cruces de semifinales del segundo Grand Slam del año

Los otros dos semifinalistas del cuadro masculino se definirán este miércoles con dos partidos: en el tercer turno, aproximadamente a las 10 hora argentina (TV por ESPN y Disney Plus) el canadiense Felix Auger Aliassime (4) jugará con el italiano Flavio Cobolli (10) y por la tarde, a las 15.30, habrá un duelo de italianos entre Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi.

Las dos semifinales masculinas de Roland Garros se jugarán este viernes 5 de junio y la final será el domingo 7.

Se definen las semifinalistas femeninas en Roland Garros

La rusa Mirra Andreeva, 8va. favorita, dio una muestra de poder al superar por 6-0 y 6-3 a la experimentada rumana Sorana Cirstea y avanzó a semifinales del cuadro femenino de Roland Garros frente a la ucraniana Martha Kostyuk (15) quien superó a su compatriota Elina Svitolina (7) por 6-3, 2-6 y 6-2.

El otro cruce de semifinales quedará establecido este miércoles desde las 6 hora argentina cuando la rusa Anna Kalinskaya (22) enfrente a la polaca Maja Chwalinska y luego la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, jugará con la también rusa Diana Shnaider (25).