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Roland Garros: se definen los cruces de semifinales del segundo Grand Slam del año

Alexander Zverev, 2do preclasificado, afrontó su condición de máximo favorito tras las derrotas de Sinner y Djokovic para avanzar a semifinales de Roland Garros

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Zverev tiene el peso de ser el favorito.

Zverev tiene el peso de ser el favorito.

Alexander Zverev, 2do preclasificado, afrontó su condición de máximo favorito tras las derrotas de Sinner y Djokovic para avanzar a semifinales de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

El alemán batió por 7-6, 6-1 y 6-3 al ascendente español Rafael Jodar, preclasificado 27, y espera por el ganador de este martes entre el joven brasileño Joao Fonseca (28) y el checo Jakub Mensik (26). Para Zverev será su 11ma semifinal de Grand Slam y la 5ta en Roland Garros.

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Alexander Zverev fue contundente ante Jodar y espera en semifinales de Roland Garros.

Alexander Zverev fue contundente ante Jodar y espera en semifinales de Roland Garros.

Los otros dos semifinalistas del cuadro masculino se definirán este miércoles con dos partidos: en el tercer turno, aproximadamente a las 10 hora argentina (TV por ESPN y Disney Plus) el canadiense Felix Auger Aliassime (4) jugará con el italiano Flavio Cobolli (10) y por la tarde, a las 15.30, habrá un duelo de italianos entre Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi.

Las dos semifinales masculinas de Roland Garros se jugarán este viernes 5 de junio y la final será el domingo 7.

Se definen las semifinalistas femeninas en Roland Garros

La rusa Mirra Andreeva, 8va. favorita, dio una muestra de poder al superar por 6-0 y 6-3 a la experimentada rumana Sorana Cirstea y avanzó a semifinales del cuadro femenino de Roland Garros frente a la ucraniana Martha Kostyuk (15) quien superó a su compatriota Elina Svitolina (7) por 6-3, 2-6 y 6-2.

El otro cruce de semifinales quedará establecido este miércoles desde las 6 hora argentina cuando la rusa Anna Kalinskaya (22) enfrente a la polaca Maja Chwalinska y luego la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, jugará con la también rusa Diana Shnaider (25).

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