Daniel Vallejo quedó eliminado en Roland Garros

En el aspecto estrictamente deportivo, el paraguayo Daniel Vallejo quedó oficialmente eliminado en la segunda ronda de Roland Garros. Su despedida del cuadro principal del torneo se concretó luego de caer derrotado ante el jugador local, Moïse Kouamé, en una intensa batalla de tenis que se extendió a lo largo de cinco sets: 6/3, 7/5, 3/6, 2/6 y 7/6.

El compromiso correspondiente a la segunda ronda de la competencia sobre polvo de ladrillo contó con el arbitraje de la jueza portuguesa Ana Carvalho.

Tras concretarse el final del juego, Vallejo también brindó su perspectiva respecto a la actitud de los aficionados franceses presentes en las tribunas del estadio: "El público fue muy desubicado, pero entiendo que están apoyando a su compatriota. Es un público bastante intenso y por eso ya estaba preparado, ya sabía que iba a ser así y la verdad que no me perjudicó a mí, sino que más que nada lo fortaleció a él".

Pero el conflicto por el cual fue sancionado vino después.

Daniel Vallejo Al conocer la sanción de Roland Garros pidió disculpas.

La sanción económica más elevada en la historia de Roland Garros

Una vez concretada la derrota expresó: "Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es muy difícil que una mujer pueda hacerlo. Lo tiene que arbitrar un hombre, porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público".

Ante la gravedad de los hechos, la dirección y la organización de Roland Garros no tuvieron ningún tipo de tolerancia frente a la falta de respeto de Daniel Vallejo y decidieron aplicar una sanción económica de inmediato. La determinación de castigar los comentarios machistas del jugador se dio a conocer de manera formal poco después de la trágica jornada deportiva.

Lo que causó una enorme sorpresa entre los especialistas y seguidores del deporte fue el monto definitivo de la penalización impuesta. Las autoridades confirmaron que la sanción aplicada al tenista paraguayo se convirtió de manera oficial en la multa más importante y costosa de toda la historia del certamen francés.

Daniel Vallejo El tenista pidió disculpas y expresó: "Tengo un gran respeto por Roland Garros".

A raíz de esta determinación histórica por sus comentarios machistas, se estableció de forma definitiva que Daniel Vallejo deberá pagar una suma total de 65 mil euros, la mitad del premio que se llevó el paraguayo por haber alcanzado la segunda ronda.

Luego de conocer la multa, explicó: "Tengo respeto por la jueza y el trabajo que hizo. Me disculpo con ella, estaba muy acalorado y con muchas emociones luego de cinco horas".