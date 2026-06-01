Stefano Di Carlo dijo que habrá una gran limpieza en River: cuántos jugadores se irán

Qué dijo Stefano Di Carlo sobre la limpieza de River

"Vamos a ser muy agresivos en el mercado de pases, tanto en el ingreso como en salida de jugadores. Instruí al director deportivo en conversaciones que llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas previo a la final. Hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores e instruimos al director deportivo para arrancar este proceso desde hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido. Más o menos se van a ir 15", comenzó diciendo Di Carlo.

Embed Stefano Di Carlo anunció que se irán 15 jugadores de River en el próximo mercado de pases



El presidente aseguró que ya instruyó al director deportivo para concretar las salidas y que el club será "muy agresivo" tanto en incorporaciones como en bajas.pic.twitter.com/d1yg4Y2f5Z — Filo.news (@filonewsOK) June 1, 2026

Y añadió: "Hemos cambiado el formato, que también fue habitual en nosotros de esperar los procesos y cumplir contratos. Ahora la lógica va a ser gestionar la salida de estos jugadores, en algunos casos con ventas, en otros venderemos peor de lo que compramos y asumiremos la pérdida, pero cortaremos la situación que no es sostenible".

"Tendremos cesiones de jugadores y en otros casos podremos dar el pase en su poder. Uno en el fútbol tiende a ver los costos de las operaciones y de los pases, pero el dato más relevante es el costo de sostener los contratos del plantel. Tenemos que sacar 15 y con esos recursos concentrarlo en 5 o 7 jugadores, que nos va a dar un salto de jerarquía, es lo que vamos a hacer en esta etapa".

icardi 1 Di Carlo le bajó el pulgar a Mauro Icardi.

"Es verdad, no hay una cultura en River ni en ningún lado de sentarse con los jugadores que quieren seguir y explicarles que no van a seguir por el rendimiento o el contexto hicieron que la situación no sea sostenible. Nadie elige estar en esta situación. Sí es verdad que no es habitual interrumpir vínculos de manera categórica. Eso no es habitual, pero es el registro del momento y la situación, uno no puede creer que esta situación sea normal", explicó.

"La situación es muy compleja, a todos nos angustia que River no juegue bien y es realmente incómodo. No voy a permitir que esta situación se perpetúe. Después puede salir mejor o peor, pero hay que intervenir con agresividad. Esperamos muchos procesos de adaptación y creímos en hacer correcciones puntuales para mejorar al equipo pero no ocurrió, así que vamos a interferir con agresividad y tener un plantel con 20 jugadores de elite. Si querés competir con Brasil, vos podes pagar mejor teniendo menos", expresó.

Di Carlo negó que Mauro Icardi llegue a River

"Icardi no es un hombre sobre el que hayamos conversado. De (Gio) Simeone prefiero no dar detalles, por lo general se da mucho menos pero veo que no es suficiente", cerró al referirse alos jugadores del Galatasaray de Turquía y del Torino de Italia, respectovamente.