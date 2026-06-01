Roland Garros: los cruces de cuartos de final tras la derrota de Juan Manuel Cerúndolo ante Matteo Berrettini

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante el italiano Matteo Berrettini y aunque no pudo avanzar a los cuartos de final de Roland Garros ingresará al Top 50 del ranking por primera vez en su carrera.
Juan Manuel Cerúndolo cayó ante el italiano Matteo Berrettini y aunque no pudo avanzar a los cuartos de final de Roland Garros ingresará al Top 50 del ranking por primera vez
Juan Manuel Cerúndolo cayó ante el italiano Matteo Berrettini y aunque no pudo avanzar a los cuartos de final de Roland Garros ingresará al Top 50 del ranking por primera vez en su carrera.
El menor de los hermanos Cerúndolo hizo un buen partido en el estadio Suzanne Lenglen, pero no pudo con la experiencia y la potencia del italiano, ex número 6 del mundo, quien se impuso por 6-3, 7-6 y 7-6.
El zurdo nacido en Buenos Aires sintió el enorme esfuerzo de casi 6 horas que tuvo que hacer el sábado en la tercera ronda y desperdició 3 set points en el tercer set, pero de todas maneras completó una gran actuación en París y escalará al puesto 44 del ranking.
Berrettini, en plena recuperación del nivel que lo llevó a ser finalista de Wimbledon en 2021, espera en cuartos de final por el ganador del encuentro que más tarde jugarán el estadounidense Frances Tiafoe (19) y el italiano Matteo Arnaldi.
En otros partidos de octavos de final el Italiano Flavio Cobolli (10) eliminó al estadounidense Zachary Svajda por 6-2, 6-3, 6-7 y 7-6 y se medirá en cuartos con el canadiense Felix Auger Aliassime (4) vencedor del chileno Alejandro Tabilo por 6-3, 7-5 y 6-1.
Este martes 2 de junio comenzarán los cuartos de final de Roland Garros 2026 con dos partidos en el estadio Philippe Chatrier. A las 10 el alemán Alexander Zverev (2) jugará con el ascendente español Rafael Jodar (27) y luego, no antes de las 16 hora argentina (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) el brasileño Joao Fonseca (28) se medirá con el checo Jakub Mensik (26).
Para el miércoles quedarán los otros dos partidos: Berrettini vs. Tiafoe o Arnaldi y Cobolli vs. Auger Aliassime.
En el cuadro femenino este miércoles la rusa Mirra Andreeva (8) enfrentará a la rumana Sorana Cirstea (18) y habrá duelo de ucranianas entre Elina Svitolina (7) y Martha Kostyuk (15). Para el miércoles quedará la rusa Diana Shnaider (25) vs. Aryna Sabalenka (1) o Naomi Osaka (16) y Anna Kalinskaya (22) vs. Maja Chwalinska.