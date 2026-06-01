Roland Garros: los cruces de cuartos de final tras la derrota de Juan Manuel Cerúndolo ante Matteo Berrettini

El zurdo nacido en Buenos Aires sintió el enorme esfuerzo de casi 6 horas que tuvo que hacer el sábado en la tercera ronda y desperdició 3 set points en el tercer set, pero de todas maneras completó una gran actuación en París y escalará al puesto 44 del ranking.

Berrettini, en plena recuperación del nivel que lo llevó a ser finalista de Wimbledon en 2021, espera en cuartos de final por el ganador del encuentro que más tarde jugarán el estadounidense Frances Tiafoe (19) y el italiano Matteo Arnaldi.

En otros partidos de octavos de final el Italiano Flavio Cobolli (10) eliminó al estadounidense Zachary Svajda por 6-2, 6-3, 6-7 y 7-6 y se medirá en cuartos con el canadiense Felix Auger Aliassime (4) vencedor del chileno Alejandro Tabilo por 6-3, 7-5 y 6-1.

Los cuartos de final de Roland Garros 2026

Este martes 2 de junio comenzarán los cuartos de final de Roland Garros 2026 con dos partidos en el estadio Philippe Chatrier. A las 10 el alemán Alexander Zverev (2) jugará con el ascendente español Rafael Jodar (27) y luego, no antes de las 16 hora argentina (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) el brasileño Joao Fonseca (28) se medirá con el checo Jakub Mensik (26).

Para el miércoles quedarán los otros dos partidos: Berrettini vs. Tiafoe o Arnaldi y Cobolli vs. Auger Aliassime.

En el cuadro femenino este miércoles la rusa Mirra Andreeva (8) enfrentará a la rumana Sorana Cirstea (18) y habrá duelo de ucranianas entre Elina Svitolina (7) y Martha Kostyuk (15). Para el miércoles quedará la rusa Diana Shnaider (25) vs. Aryna Sabalenka (1) o Naomi Osaka (16) y Anna Kalinskaya (22) vs. Maja Chwalinska.