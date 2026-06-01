La nación de Latinoamérica que podría superar a China y convertirse en el segundo mayor productor de litio del mundo

El foco está en el norte de Argentina, en provincias como Jujuy, Salta y Catamarca, parte del “Triángulo del Litio”, junto con Bolivia y Chile. Según el USGS, esta región concentra una de las mayores reservas globales del mineral. El atractivo argentino no es solo lo que tiene bajo tierra, sino cómo puede extraerlo. Los salares permiten una producción más barata que otros métodos, lo que atrae a empresas de todo el mundo.

Argentina se ha convertido en un actor clave dentro del mercado global del litio. Hoy produce alrededor de 20.000 a 30.000 toneladas anuales de litio en contenido, con un crecimiento fuerte en los últimos años. Se estiman cerca de 4 millones de toneladas de litio en su territorio, lo que lo posiciona como el tercero a nivel global, detrás de Chile y Australia.

Litio (3)

Los mayores productores de litio del mundo

Los mayores productores de litio del mundo son, en primer lugar, Australia, que lidera ampliamente la producción global con cerca de la mitad del total, principalmente desde minería de roca. En segundo lugar está Chile, que se destaca por sus salares de alta calidad y bajos costos de extracción.

Luego aparece China, que si bien produce menos litio en minas que Australia y Chile, tiene un rol clave porque domina el procesamiento y la fabricación de baterías a nivel mundial. Más atrás se encuentra Argentina, ubicada entre los principales productores pero aún lejos del podio, aunque con un crecimiento acelerado y grandes reservas que la posicionan como un actor estratégico a futuro dentro del mercado global del litio.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) prevé que la demanda de litio seguirá creciendo con la expansión de los autos eléctricos. Pero el desafío va más allá de extraer. También importa la infraestructura, las reglas claras y la capacidad de industrializar el recurso. El Banco Mundial advierte que esos factores serán clave para no quedarse solo en la exportación de materia prima.