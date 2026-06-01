Cuánto dinero recibirán River y Benfica por Nicolás Otamendi en el Mundial

River - Nicolás Otamendi Nicolás Otamendi será jugador de River a partir del 1 de julio.

Así repartirá la FIFA el dinero por Nicolás Otamendi

El Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA establece que los pagos se calculan en base a los días de permanencia del jugador en la competencia, distribuyéndose entre las entidades en las que estuvo registrado durante los últimos dos años anteriores al torneo.

Dado que el contrato de Nicolás Otamendi con el Benfica tiene vigencia legal hasta el 30 de junio de 2026, la institución de Lisboa se asegurará la porción mayoritaria correspondiente a las temporadas previas y al primer mes de competencia.

Por su parte, el vínculo formal del defensor con River Plate comenzará de manera oficial a partir del 1 de julio de 2026. Desde esa fecha exacta, cualquier compensación diaria que la FIFA devengue por la permanencia del futbolista en la Copa del Mundo - sujeto al avance del seleccionado de Lionel Scaloni en las fases de eliminación directa - será transferida directamente a las arcas de la institución de Núñez.

River - Nicolás Otamendi La foto inédita de Nicolás Otamendi compartida por el jugador.

El panorama económico para River Plate por Nicolás Otamendi

De esta manera, el conjunto portugués recibirá 150 mil dólares por tener en sus filas al defensor central mientras que River no tendrá ingresos por él en la fase de grupos.

Luego, a partir del 1 de julio, el Millonario comenzará a recibir 11 mil dólares diarios por lo que podría acumularse un total - en el mejor de los casos - de 209 mil dólares.

El conjunto de Núñez tiene una gran ventaja en comparación con los otros equipos de la Argentina ya que contó con la convocatoria de Gonzalo Montiel; Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero (Colombia), Matías Viña (Uruguay) y Kendry Páez (Ecuador), por lo que los ingresos por los jugadores Millonarios (solo por la fase de grupos) puede llegar a los 750 mil dólares.