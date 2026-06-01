Selección de México Los convocados de México para el Mundial.

México anunció su lista para el Mundial con la voz del inolvidable Chavo del 8

La voz del Chavo del 8 y del Chapulín Colorado, entre otros grandes personajes, fue quien aportó la voz que anunció quiénes son los jugadores que defenderan los colores del Tricolor.

Embed No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

En un momento la voz realizada con Inteligencia Artificial de Roberto Gómez Bolaños expresa: "Los que cruzaron el mundo sembrando México", mientras que se pueden ver imágenes de los actores de la histórica serie como Don Ramón, el Profesor Jirafales, Doña Florinda, la Chilindrina y Godínez.

El Chavo del 8 Ramón Valdés junto a Roberto Gómez Bolaños en el video de la Selección de México.

Los 26 jugadores convocados por el entrenador Javier Aguirre:

Arqueros: Raúl Rangel (Chivas, México). Guillermo Ochoa (Limassol, Chipre). Carlos Acevedo (Santos, Brasil).

Defensores: Johan Vásquez (Genoa, Italia). César Montes (Lokomotiv, Rusia). Israel Reyes (América, México). Jesús Gallardo (Toluca, México). Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos). Jorge Sánchez (PAOK, Grecia).

Mediocampistas: Gilberto Mora (Xolos, México). Edson Álvarez (Fenerbahce, Turquía). Brian Gutiérrez (Chivas, México). Luis Romo (Chivas, México). Orbelín Pineda (AEK, Grecia). Álvaro Fidalgo (Betis, España). Erik Lira (Cruz Azul, México). Luis Chávez (Dinamo, Rusia). Obed Vargas (Atlético de Madrid, España).

Delanteros: Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra). Guillermo Martínez (Pumas, México). Santiago Giménez (Milán, Italia). Armando González (Chivas, México). Julián Quiñones (Al Qadisiya, Arabia Saudita). Alexis Vega (Toluca, México). Roberto Alvarado (Chivas, México). César Huerta (Anderlecht, Bélgica).



Selección de México México publicó un video que causó mucha emoción.

El mensaje del hijo del "Chavo del 8" tras ver el video de la Selección de México

Roberto Gómez Fernández, hijo del entrañable actor, se refirió al video que está dando la vuelta al mundo: "Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Fútbol nos haya invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026, mediante una recreación digital de la voz de mi padre".

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El mensaje resaltó la alegría de la familia: "De haber tenido la oportunidad, mi padre habría aceptado con enorme orgullo y emoción la posibilidad de anunciar a los jugadores que llevarán el nombre de México ante el mundo. Hacerlo habría sido para él un privilegio y un honor".

"Agradezco a la Federación Mexicana de Fútbol por esta distinción y por permitir que, a través de la tecnología, la voz de mi padre pueda formar parte de un momento tan significativo para la afición mexicana", concluye el texto del hijo de Roberto Gómez Bolaños.