La Selección de Brasil hizo una presentación a todo ritmo y colorido de los 26 convocados llamados integrar el equipo en el que todo el país ha puesto sus esperanzas de lograr la "hexa" -la sexta Copa de la FIFA- en la Copa Mundial de Fútbol 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección de Brasil fue presentada con fondo de favelas y música de samba
La Selección de Brasil presentó a los 26 elegidos por Ancelotti fiel a su estilo y tradición, apostando a un video que muestra las calles y la música popular
Con un video donde una canarita (Canarinha, como el apodo de la selección) lleva el mensaje a los barrios más populares de Brasil, acompañado de la música de samba, tradicional, con la aparición final y protagónica de Neymar.
De distintos modos van apareciendo uno a uno los hombres elegidos por el italiano Carlo Ancelotti -Os 26 da Hexa (los 26 de la Hexa) ante el entusiasmo de la gente, que va coreando los nombres de sus representantes.
La lista de dorsales de la Selección de Brasil
1 - Alisson
2 - Wesley
3 - Gabriel Magalhães
4 - Marquinhos
5 - Casemiro
6 - Alex Sandro
7 - Vinicius Jr.
8 - Bruno Guimarães
9 - Matheus Cunha
10 - Neymar Jr.
11 - Raphinha
12 - Weverton
13 - Danilo
14 - Bremer
15 - Léo Pereira
16 - Douglas Santos
17 - Fabinho
18 - Danilo Santos
19 - Endrick
20 - Lucas Paquetá
21 - Luiz Henrique
22 - Gabriel Martinelli
23 - Ederson
24 - Ibañez
25 - Igor Thiago
26 - Rayan
Este domingo a las 18.30 la Selección de Brasil se despedirá de su gente jugando un partido amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.