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MUNDIAL 2026

La Selección de Brasil fue presentada con fondo de favelas y música de samba

La Selección de Brasil presentó a los 26 elegidos por Ancelotti fiel a su estilo y tradición, apostando a un video que muestra las calles y la música popular

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Selección de Brasil dio a conocer a sus 26 elegidos para jugar el Mundial 2026 con un video colorido y otro con los dorsales que usarán los integrantes de la Canarinha.

La Selección de Brasil dio a conocer a sus 26 elegidos para jugar el Mundial 2026 con un video colorido y otro con los dorsales que usarán los integrantes de la Canarinha.

La Selección de Brasil hizo una presentación a todo ritmo y colorido de los 26 convocados llamados integrar el equipo en el que todo el país ha puesto sus esperanzas de lograr la "hexa" -la sexta Copa de la FIFA- en la Copa Mundial de Fútbol 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Con un video donde una canarita (Canarinha, como el apodo de la selección) lleva el mensaje a los barrios más populares de Brasil, acompañado de la música de samba, tradicional, con la aparición final y protagónica de Neymar.

Embed - El video viral con los 26 convocados de la Selección de Brasil para el Mundial 2026

De distintos modos van apareciendo uno a uno los hombres elegidos por el italiano Carlo Ancelotti -Os 26 da Hexa (los 26 de la Hexa) ante el entusiasmo de la gente, que va coreando los nombres de sus representantes.

Embed - Video animado con la presentación de los números de las camisetas de la Selección de Brasil

La lista de dorsales de la Selección de Brasil

    1 - Alisson

    2 - Wesley

    3 - Gabriel Magalhães

    4 - Marquinhos

    5 - Casemiro

    6 - Alex Sandro

    7 - Vinicius Jr.

    8 - Bruno Guimarães

    9 - Matheus Cunha

    10 - Neymar Jr.

    11 - Raphinha

    12 - Weverton

    13 - Danilo

    14 - Bremer

    15 - Léo Pereira

    16 - Douglas Santos

    17 - Fabinho

    18 - Danilo Santos

    19 - Endrick

    20 - Lucas Paquetá

    21 - Luiz Henrique

    22 - Gabriel Martinelli

    23 - Ederson

    24 - Ibañez

    25 - Igor Thiago

    26 - Rayan

    Este domingo a las 18.30 la Selección de Brasil se despedirá de su gente jugando un partido amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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