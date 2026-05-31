La Selección de Brasil fue presentada con fondo de favelas y música de samba

De distintos modos van apareciendo uno a uno los hombres elegidos por el italiano Carlo Ancelotti -Os 26 da Hexa (los 26 de la Hexa) ante el entusiasmo de la gente, que va coreando los nombres de sus representantes.

Embed - Video animado con la presentación de los números de las camisetas de la Selección de Brasil

La lista de dorsales de la Selección de Brasil

1 - Alisson

2 - Wesley

3 - Gabriel Magalhães

4 - Marquinhos

5 - Casemiro

6 - Alex Sandro

7 - Vinicius Jr.

8 - Bruno Guimarães

9 - Matheus Cunha

10 - Neymar Jr.

11 - Raphinha

12 - Weverton

13 - Danilo

14 - Bremer

15 - Léo Pereira

16 - Douglas Santos

17 - Fabinho

18 - Danilo Santos

19 - Endrick

20 - Lucas Paquetá

21 - Luiz Henrique

22 - Gabriel Martinelli

23 - Ederson

24 - Ibañez

25 - Igor Thiago

26 - Rayan

Este domingo a las 18.30 la Selección de Brasil se despedirá de su gente jugando un partido amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.