Días y horarios de los amistosos de la Selección argentina en la previa del Mundial

Días y horarios de los amistosos de la Selección argentina

La Selección argentina jugará dos amistosos en Estados Unidos a pocos días del comienzo del Mundial y los rivales de turno serán Honduras e Islandia, el sábado 6 y el martes 9 de junio, respectivamente.

Embed #SelecciónMayor Primeros movimientos en el gimnasio.



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El partido contra Honduras se disputará a partir de las 21 en el Kyle Field de Texas y se trata de un rival que el combinado nacional ha enfrentado en tres oportunidades con resultados positivos.

2003 - Selección argentina 3 (Diego Milito, Lucho González y Mariano González) - 1 Honduras.

2016 - Selección argentina 1 (Gonzalo Higuaín) - 0 Honduras.

2022 - Selección argentina 3 (Lautaro Martínez y Lionel Messi por duplicado) - 0 Honduras.

Selección argentina 3 - Honduras 0 La Selección argentina goleó a Honduras la última vez que se enfrentaron.

Después será el turno de Islandia, un rival que representó el comienzo de la crisis del equipo dirigido en ese entonces por Jorge Sampaoli.

Se trató del debut en el Mundial 2018 con un empate donde Lionel Messi se perdió un penal, luego caerían por 3 a 0 contra República Checa y en la tercera fecha se impusieron por 2 a 1 frente a Nigeria; lo que significó la clasificación agónica a los octavos de final donde Francia venció por 4 a 3.

Mundial 2018 - Selección argentina 1 - Islandia 1 (Sergio Aguero).

En esta oportunidad jugarán desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama en el último partido amistoso que disputarán antes del Mundial 2026.