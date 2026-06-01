Inicio Ovación Mundial Selección argentina
Agenda completa

Días y horarios de los amistosos de la Selección argentina en la previa del Mundial

Antes del debut en el Mundial frente a Argelia la Selección argentina disputará dos partidos amistosos en Estados Unidos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina jugará dos amistosos antes del Mundial.

La Selección argentina jugará dos amistosos antes del Mundial.

El jueves 11 de junio la pelota comenzará a rodar en la Copa Mundial de fútbol 2026 en el partido entre México y Sudáfrica a partir de las 16 mientras que la Selección argentina tendrá su debut el martes 16 de junio frente a Argelia desde las 22 en el Kansas City Stadium.

Antes del inicio de la competencia, el combinado nacional afrontará dos encuentros amistosos que le permitirán a Lionel Scaloni evaluar alternativas y ajustar detalles. Además, los futbolistas que llegan con algunas molestias físicas dispondrán de tiempo adicional para completar su puesta a punto.

Selección argentina - Preparación

Días y horarios de los amistosos de la Selección argentina

La Selección argentina jugará dos amistosos en Estados Unidos a pocos días del comienzo del Mundial y los rivales de turno serán Honduras e Islandia, el sábado 6 y el martes 9 de junio, respectivamente.

Embed

El partido contra Honduras se disputará a partir de las 21 en el Kyle Field de Texas y se trata de un rival que el combinado nacional ha enfrentado en tres oportunidades con resultados positivos.

  • 2003 - Selección argentina 3 (Diego Milito, Lucho González y Mariano González) - 1 Honduras.
  • 2016 - Selección argentina 1 (Gonzalo Higuaín) - 0 Honduras.
  • 2022 - Selección argentina 3 (Lautaro Martínez y Lionel Messi por duplicado) - 0 Honduras.
Selección argentina 3 - Honduras 0
La Selecci&oacute;n argentina gole&oacute; a Honduras la &uacute;ltima vez que se enfrentaron.

La Selección argentina goleó a Honduras la última vez que se enfrentaron.

Después será el turno de Islandia, un rival que representó el comienzo de la crisis del equipo dirigido en ese entonces por Jorge Sampaoli.

Se trató del debut en el Mundial 2018 con un empate donde Lionel Messi se perdió un penal, luego caerían por 3 a 0 contra República Checa y en la tercera fecha se impusieron por 2 a 1 frente a Nigeria; lo que significó la clasificación agónica a los octavos de final donde Francia venció por 4 a 3.

  • Mundial 2018 - Selección argentina 1 - Islandia 1 (Sergio Aguero).

En esta oportunidad jugarán desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama en el último partido amistoso que disputarán antes del Mundial 2026.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas