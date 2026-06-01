La Universidad Maza inauguró el Espacio Chiara Yacopini para favorecer el desarrollo estudiantil

UMaza-Espacio-Chiara-Yacopini La Universidad Maza inauguró este lunes el Espacio Chiara Yacopini. Foto: gentileza

Emoción y filantropía en la Universidad Maza

En las instalaciones de la Universidad Maza, en Guaymallén, se vivieron momentos altamente emotivos, especialmente para los Yacopini. Adrián valoró este tipo de acciones colaborativas que generalmente se hacen en silencio y que en algún momento salen a la luz pública; gesto característico de la filantropía.

"La filantropía es el camino a seguir", dijo Yacopini, "desde la donación y la parte fiscal. Es un honor colaborar desde la familia y la empresa Territorio Yacopini que se dedica a la venta de automóviles y también ayuda a los estudiantes".

U-Maza-Chiara-Yacopini Adrián Yacopini junto al tótem de inaguración del Espacio Chiara Yacopini en la Universidad Maza. Gentileza

Esta concreción, señalaron desde la UJAM, "representa un nuevo avance para el crecimiento institucional y refleja el impacto positivo del trabajo articulado con quienes acompañan activamente los proyectos de desarrollo".

La obra y apertura del Espacio Chiara Yacopini "fue posible gracias al acompañamiento de Adrián Yacopini y al impulso generado por el Programa de Desarrollo Institucional, iniciativa que promueve vínculos estratégicos entre la Universidad y actores comprometidos con la formación profesional y el desarrollo social. Además, colaboraron, mediante la donación de diferentes materiales las empresas Víctor Gullo, Luztecnia, Banco Santander y Estación Verde, cuyo aporte resultó fundamental para concretar este nuevo espacio", expresaron desde la UJAM, cuyo rector es Daniel Miranda.

Universidad Maza-Espacio Chiara Yacopini

La familia Yacopini y la Universidad Maza

El empresario Adrián Yacopini es parte de la Comunidad Filantrópica de la UJAM, conformada el 6 de junio de 2024 por empresarios, organizaciones y personas solidarias que colaboran activamente con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento a estudiantes con mayores necesidades económicas.

Gracias al trabajo de la comunidad filantrópica de la UJAM, durante el ciclo lectivo 2025, 17 estudiantes recibieron becas completas para cubrir la cuota de sus carreras merced al aporte directo de los filántropos, permitiendo garantizar la continuidad de sus estudios universitarios.

UMaza-Espacio Yacopini El empresario Adrián Yacopini fue reconocido por la comunidad filantrópica de la Universidad Maza por la donación del Espacio chiara Yacopini. Foto: gentileza

Asimismo, el compromiso de los donantes también se ha traducido en obras de infraestructura destinadas a mejorar la experiencia universitaria: el Comedor Comunitario (construido gracias a la donación de la Familia David y la Familia Bernardi) y el flamante Espacio Chiara Yacopini, nuevo hito para la comunidad educativa.