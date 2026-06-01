Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Mónaco de Fórmula 1

Franco Colapinto Colapinto cada vez está mejor en la Fórmula 1.

El piloto nacido en Pilar, Buenos Aires (el 27 de mayo pasado cumplió los 23 años) buscará seguir sumando experiencia y puntos en el histórico circuito callejero del Principado.

La carrera de Mónaco, que corresponde a la sexta fecha del campeonato 2026, se disputará entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio.

El trazado, considerado uno de los más difíciles del mundo por sus estrechas calles y escaso margen para errores, suele otorgarle una importancia fundamental a la clasificación del sábado.

colapinto Colapinto quiere seguir sumando puntos en la Fórmula 1.

Colapinto le hará frente a una prueba clave en su crecimiento dentro de Alpine. El argentino ya mostró una evolución constante durante el inicio de la temporada y llega con expectativas renovadas a un circuito donde la precisión es determinante.

Será una gran prueba para Colapinto, que cada vez está mejor en la Fórmula 1.

El cronograma del GP de Mónaco de Fórmula 1

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00

Todos los horarios son de Argentina.

La carrera se podrá ver por ESPN en Disney+ Plan Premium