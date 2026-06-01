Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Mónaco de Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará el próximo fin de semana el tradicional GP de Mónaco de Fórmula 1. El piloto argentino, que correrá en uno de los circuitos más tradicionales y exigentes de la categoría, buscará volver a destacarse.
Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en la Fórmula. El pilarense afrontará el GP de Mónaco
Franco Colapinto afrontará el próximo fin de semana el tradicional GP de Mónaco de Fórmula 1. El piloto argentino, que correrá en uno de los circuitos más tradicionales y exigentes de la categoría, buscará volver a destacarse.
Colapinto, el piloto argentino de Alpine llegará a Montecarlo tras conseguir su mejor resultado de la temporada en Canadá, luego de culminar 6° a bordo del Alpine A526 y sumar 8 puntos que lo posicionaron 11° en el campeonato de pilotos con 15 a una unidad de Liam Lawson (RB) para adentrarse dentro del top 10. En tanto, su compañero Pierre Gasly llega como 8° con 20 puntos.
El piloto nacido en Pilar, Buenos Aires (el 27 de mayo pasado cumplió los 23 años) buscará seguir sumando experiencia y puntos en el histórico circuito callejero del Principado.
La carrera de Mónaco, que corresponde a la sexta fecha del campeonato 2026, se disputará entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio.
El trazado, considerado uno de los más difíciles del mundo por sus estrechas calles y escaso margen para errores, suele otorgarle una importancia fundamental a la clasificación del sábado.
Colapinto le hará frente a una prueba clave en su crecimiento dentro de Alpine. El argentino ya mostró una evolución constante durante el inicio de la temporada y llega con expectativas renovadas a un circuito donde la precisión es determinante.
Será una gran prueba para Colapinto, que cada vez está mejor en la Fórmula 1.
Viernes 5 de junio
Sábado 6 de junio
Domingo 7 de junio
Todos los horarios son de Argentina.
La carrera se podrá ver por ESPN en Disney+ Plan Premium