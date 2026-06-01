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Importantes pérdidas

Un jugador de Belgrano sufrió un importante robo: se llevaron hasta su medalla de campeón

Leandro Morales, defensor de Belgrano, sufrió el asalto a su domicilio y le sustrajeron dinero, pertenencias y la medalla de campeón del Torneo Apertura

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Uno de los jugadores de Belgrano se quedó sin su medalla de campeón.

Uno de los jugadores de Belgrano se quedó sin su medalla de campeón.

Belgrano pasó de la alegría absoluta a la amargura tras confirmarse un grave hecho delictivo que afectó de manera directa a uno de los futbolistas de su plantel profesional. El defensor central Leonardo Morales sufrió un robo en su vivienda particular ubicada en la provincia de Córdoba, un episodio que empañó el clima de celebración reciente de la institución.

Los delincuentes ingresaron al domicilio del futbolista aprovechando que el inmueble se encontraba temporalmente sin ocupantes en su interior.

El suceso generó una enorme repercusión en la comunidad deportiva debido al valor sentimental y simbólico de los objetos que fueron sustraídos por los asaltantes al punto que se llevaron hasta su medalla de campeón del Torneo Apertura.

Leonardo Morales - Belgrano
El defensor central del Belgrano lament&oacute; el robo de la medalla que obtuvo al ganarle a River.

El defensor central del Belgrano lamentó el robo de la medalla que obtuvo al ganarle a River.

Los detalles del asalto a la vivienda del defensor de Belgrano

El asalto se produjo durante la tarde del domingo en momentos en que el zaguero central del equipo celeste no se encontraba dentro de las instalaciones de su domicilio cordobés. De acuerdo a las precisiones del caso, los malvivientes lograron irrumpir en el inmueble para registrar las diferentes habitaciones con el claro objetivo de hallar elementos de valor y dinero en efectivo.

Los atacantes lograron escapar del lugar tras apoderarse de un botín compuesto por diversas pertenencias de uso personal del jugador y una suma de dinero en dólares no especificada. Además, la pérdida más dolorosa para el futbolista fue el robo de la medalla oficial de campeón del Torneo Apertura.

Este lamentable hecho de inseguridad interrumpió de forma abrupta el gran presente deportivo que atravesaba el experimentado marcador central, quien se había consolidado como una de las figuras de la escuadra celeste.

Medalla Torneo Apertura
La medalla que recibi&oacute; Belgrano por vencer a River.

La medalla que recibió Belgrano por vencer a River.

Un gran momento para Belgrano empañado por el robo

El robo sufrido por el defensor Pirata empañó en parte el gran momento que está viviendo el plantel ya que se consagró en el Mario Alberto Kempes como campeones del Torneo Apertura luego clasificar en la quinta posición de la Zona B en la instancia de liguilla.

En total sumó 26 puntos, fruto de siete partidos ganados y cinco empatados, mientras que cayeron en cuatro oportunidades. Luego, en los playoffs, se hicieron muy poderosos venciendo en el clásico cordobés a Talleres en octavos, a Unión en cuartos y por penales a Argentinos Juniors en las semifinales.

Además, el sábado 30 de mayo eliminó en Copa Argentina a Gimnasia de Jujuy por penales tras empatar 2 a 2 (en la definición desde el punto de penal se impuso por 4 a 2) y aguarda en octavos de final al ganador entre Racing y Defensa y Justicia.

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