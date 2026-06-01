Cómo eliminar el mal olor del inodoro usando hojas de laurel: truco casero efectivo

Cómo eliminar el mal olor del baño usando un poco de laurel

El laurel posee un alto contenido de aceites esenciales como el cineol y el eugenol, componentes con propiedades antibacterianas, antifúngicas y, sobre todo, un potente efecto neutralizador, convirtiéndolo en el mejor aliado para combatir el mal olor en el baño.

Si bien existen métodos como las infusiones para limpiezas profundas, el truco casero más efectivo para mantener una fragancia constante y eliminar el mal olor desde la raíz consiste en aprovechar la mochila del elemento del baño.

laurel La planta de laurel puede ser muy utilizada en el mundo de la limpieza casera.

Al colocar el laurel directamente en la mochila del inodoro, logramos que cada descarga de agua se transforme en un sistema de aromatización automático y ecológico, en un truco de pocos pasos que puedes realizar rápidamente. El paso a paso es el siguiente:

Consigue entre 4 y 5 hojas de laurel seco. Es importante que estén secas, ya que liberan sus aceites de forma más progresiva al entrar en contacto prolongado con el agua. Trocea ligeramente las hojas con las manos sin llegar a pulverizarlas. Este simple gesto rompe las fibras de la planta y activa sus componentes aromáticos. Introduce los trozos en una pequeña bolsa de tela transpirable (como las de gasa, lino u organza). Asegúrate de cerrarla con un nudo firme. Levanta la tapa del tanque del inodoro y sumerge el saquito. Es fundamental colocarlo en una esquina donde no interfiera con el mecanismo del flotador ni con la válvula de descarga.

Los beneficios de este truco casero

Al aplicar este método, notarás que cada vez que tires de la cadena, el agua liberada arrastrará las propiedades desinfectantes del laurel, limpiando las paredes del inodoro y dejando un aroma fresco y limpio.

Además de combatir el mal olor, este truco actúa como un excelente repelente natural. El aroma del laurel resulta sumamente insoportable para insectos como las cucarachas de cañería, evitando que suban a la superficie a través del inodoro.