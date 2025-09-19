Pese a que el VAR analizó la jugada y determinó que el juez principal estaba errado en su decisión, no pudo interceder debido a que el protocolo no lo autorizaba.

Tras el encuentro (culminó 2-1 a favor de los locales), desde Flamengo estallaron de bronca y no dudaron en expresarlo por intermedio de distintos medios. En sus canales oficiales de comunicación, el club emitió un duro comunicado.

A su vez Filipe Luis, DT del Mengao, fue tajante en conferencia de prensa, donde aseguró: "Desafortunadamente, hoy el árbitro quiso ser el protagonista del partido. Y cuando eso sucede, cobra sin concentrarse, sin mirar las jugadas que debería mirar. Estuvo el penal de Lino en la primera parte, las faltas con tarjeta amarilla, la arrogancia extrema y una actitud muy permisiva hacia su equipo".

"Me gustaría mucho que explicaran cómo un árbitro pudo tener tantas ganas de expulsar a un jugador como las que tuvo de expulsar a Plata. Lo tengo en mente y me gustaría mucho que lo explicara. Lo que espero es que este árbitro no vuelva a arbitrar la Libertadores de ahora en adelante", sentenció el entrenador.

Conmebol anuló la segunda amarilla del jugador de Flamengo

“El Clube de Regatas do Flamengo informa que la CONMEBOL, a través de un oficio enviado en la primera tarde de este viernes (19), retiró el castigo aplicado al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla, y consecuente expulsión, recibida en el partido ante Estudiantes, realizado el jueves pasado (18), por la CONMEBOL Libertadores.

Comunicado Flamengo

Con esta medida, el atleta está apto para jugar con normalidad el partido de vuelta, previsto para el próximo jueves (25), en Argentina”.