Copa Libertadores 2025: Estudiantes cayó ante Flamengo y buscará revancha en La Plata

La contundencia del conjunto carioca en los primeros minutos marcó la diferencia ante el Pincha que fue de menor a mayor y terminó llevándose a su rival por delante en busca de un descuento que llegó pasados los 90' a través de Guido Carrillo.
El descuento sobre el final deja con vida a Estudiantes en la serie y pensando en el partido de vuelta que se jugará en La Plata el próximo jueves.
Embed - FLAMENGO LE GANÓ 2-1 A ESTUDIANTES EN EL MARACANÁ | CONMEBOL LIBERTADORES | 4TOS DE FINAL - IDA
Previamente, en Quito, Liga Deportiva Universitaria le ganó a San Pablo 2 a 0 con goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada.
Los cuartos de final de la Copa Libertadores
Vélez vs Racing
- Ida: Vélez 0 - Racing 1
- Vuelta: 23/9 - 19hs - Cilindro de Avellaneda
River vs Palmeiras
- Ida: River 1 - Palmeiras 2
- Vuelta: 24/09 - 21.30hs - Allianz Parque
Liga de Quito vs San Pablo
- Ida: Liga 2 - San Pablo 0
- Vuelta: 25/09 - 19hs - Morumbi
Flamengo vs Estudiantes
- Ida: Flamengo 2 - Estudiantes 1
- Vuelta: 25/09 - 21.30hs - Jorge Luis Hirschi