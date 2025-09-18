Inicio Ovación Fútbol Copa Libertadores
Copa Libertadores 2025: Estudiantes cayó ante Flamengo y buscará revancha en La Plata

Flamengo fue contundente en los primeros minutos, pero terminó sufriendo para ganarle a Estudiantes en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Pincha descontó sobre el final.

Flamengo fue contundente en los primeros minutos, pero terminó sufriendo para ganarle 2 a 1 a Estudiantes en el Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Pedro, a los 18 segundos de juego, y el uruguayo Guillermo Varela, a los 9', marcaron los goles del conjunto brasileño que tuvo como titular al ex Boca Agustín Rossi y terminó con diez hombres por la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata.

2025_09_250918728-scaled
Estudiantes la pas&oacute; mal ante Flamengo, pero achic&oacute; la diferencia y se ilusiona con seguir en la Copa Libertadores.

La contundencia del conjunto carioca en los primeros minutos marcó la diferencia ante el Pincha que fue de menor a mayor y terminó llevándose a su rival por delante en busca de un descuento que llegó pasados los 90' a través de Guido Carrillo.

El descuento sobre el final deja con vida a Estudiantes en la serie y pensando en el partido de vuelta que se jugará en La Plata el próximo jueves.

Embed - FLAMENGO LE GANÓ 2-1 A ESTUDIANTES EN EL MARACANÁ | CONMEBOL LIBERTADORES | 4TOS DE FINAL - IDA

Previamente, en Quito, Liga Deportiva Universitaria le ganó a San Pablo 2 a 0 con goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada.

Los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez vs Racing

  • Ida: Vélez 0 - Racing 1
  • Vuelta: 23/9 - 19hs - Cilindro de Avellaneda

River vs Palmeiras

  • Ida: River 1 - Palmeiras 2
  • Vuelta: 24/09 - 21.30hs - Allianz Parque

Liga de Quito vs San Pablo

  • Ida: Liga 2 - San Pablo 0
  • Vuelta: 25/09 - 19hs - Morumbi

Flamengo vs Estudiantes

  • Ida: Flamengo 2 - Estudiantes 1
  • Vuelta: 25/09 - 21.30hs - Jorge Luis Hirschi

