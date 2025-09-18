Tiene 8 capítulos y se convirtió en una de las series más vistas de Netflix en el 2024

La serie cuenta con un total de apenas 8 capítulos, y su historia se posicionó como una de las 10 más vistas a nivel mundial desde su estreno en Netflix, logrando grandes críticas y un enorme flujo de reproducciones. El fanatismo por los suscriptores del catálogo de series y películas llevó a que muchos pidieran una segunda temporada, y es que existió un fuerte rumor de su llegada, pero nada fue confirmado oficialmente.

El éxito de la serie fue tan grande que llegó a ser nominada a los premios Emmy a Mejor Dirección en Serie de Comedia, lo cual explica en parte por qué se convirtió en una de las más elegidas del género en el catálogo de series y películas. Esta historia de Netflix no es un relato original ni una secuela, sino que es un spin-off de una película con el mismo nombre, estrenada hace más de 5 años.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en marzo del 2024, y desde entonces es de las historias de comedia más elegidas de la plataforma de streaming.

Embed - Los caballeros | Una nueva serie de Guy Ritchie | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Los caballeros

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie de 8 capítulos, Los caballeros centra su historia en: "Cuando el aristócrata Eddie hereda la finca familiar, descubre que alberga un enorme imperio de cannabis… y que sus propietarios no se van a ir a ninguna parte".

La serie llegó a Netflix y cumplió con todas las expectativas, con un relato repleto de enormes críticas.

netflix los caballeros Los suscriptores de Netflix rogaron por una segunda temporada de la serie.

Reparto de Los caballeros, la serie de Netflix

Theo James como Eddie Horniman

Kaya Scodelario como Susie Glass

Daniel Ings como Freddy Horniman

Joely Richardson como Sabrina Horniman

Joshua McGuire como Peter Spencer-Forbes/Sticky Pete

Vinnie Jones como Geoffrey Seacombe

Edward Fox como Archibald Horniman

Giancarlo Espósito como Stanley Johnston

Dónde ver la serie Los caballeros, según la zona geográfica