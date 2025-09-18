Tiene 8 capítulos y se convirtió en una de las series más vistas de Netflix en el 2024

La serie cuenta con un total de apenas 8 capítulos, y su historia se posicionó como una de las 10 más vistas a nivel mundial desde su estreno en Netflix, logrando grandes críticas y un enorme flujo de reproducciones. El fanatismo por los suscriptores del catálogo de series y películas llevó a que muchos pidieran una segunda temporada, y es que existió un fuerte rumor de su llegada, pero nada fue confirmado oficialmente.
El éxito de la serie fue tan grande que llegó a ser nominada a los premios Emmy a Mejor Dirección en Serie de Comedia, lo cual explica en parte por qué se convirtió en una de las más elegidas del género en el catálogo de series y películas. Esta historia de Netflix no es un relato original ni una secuela, sino que es un spin-off de una película con el mismo nombre, estrenada hace más de 5 años.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en marzo del 2024, y desde entonces es de las historias de comedia más elegidas de la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Los caballeros
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie de 8 capítulos, Los caballeros centra su historia en: "Cuando el aristócrata Eddie hereda la finca familiar, descubre que alberga un enorme imperio de cannabis… y que sus propietarios no se van a ir a ninguna parte".
La serie llegó a Netflix y cumplió con todas las expectativas, con un relato repleto de enormes críticas.
netflix los caballeros
Los suscriptores de Netflix rogaron por una segunda temporada de la serie.
Reparto de Los caballeros, la serie de Netflix
- Theo James como Eddie Horniman
- Kaya Scodelario como Susie Glass
- Daniel Ings como Freddy Horniman
- Joely Richardson como Sabrina Horniman
- Joshua McGuire como Peter Spencer-Forbes/Sticky Pete
- Vinnie Jones como Geoffrey Seacombe
- Edward Fox como Archibald Horniman
- Giancarlo Espósito como Stanley Johnston
Dónde ver la serie Los caballeros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Gentlemen se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.