Este crudo relato logró sacarles los mejores comentarios a los usuarios y arrasa con una brillante actuación de Vanessa Kirby, elogiada en todas partes.
El estreno de esta película de Netflix fue el 15 de agosto de 2025 y es una excelente opción para ver entre semana de 1 hora y 50 minutos de duración.
netflix-vanessa-kirby-la-noche-siempre-llega-pelicula
Este drama estrenado en agosto pasado, es una de las películas más resonantes estrenadas en Netflix.
Netflix: de qué trata la película La noche siempre llega
Esta película de Netflix tiene como protagonista y en el centro de la escena a Lynette (Vanessa Kirby), una mujer que está dispuesta a todo con tal de no ser desalojada de su casa. Con el futuro de ella y su hermano en juego, Lynette comienza una peligrosa odisea para conseguir el dinero necesario para no quedar en la calle. Por supuesto que su pasado oscuro saldrá a la luz.
netflix-vanessa-kirby-la-noche-siempre-llega
La actriz Vanessa Kirby se luce en esta película de Netflix.
Reparto de La noche siempre llega, película de Netflix
- Vanessa Kirby (Lynette)
- Jennifer Jason Leigh (Doreen)
- Zack Gottsagen (Kenny)
- Stephan James (Cody)
- Julia Fox (Gloria)
- Eli Roth (Blake)
- Randall Park (Scott)
- Michael Kelly (Tommy)
- Claude Deering (David Claremont)
- Dana Millican (Rebecca)
Tráiler de La noche siempre llega, película de Netflix
Embed - La noche siempre llega | Tráiler oficial | Netflix
Dónde ver la película La noche siempre llega, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La noche siempre llega se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Night Always comer se puede ver en Netflix.
- España: la película La noche siempre llega se puede ver en Netflix.