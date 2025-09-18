La actriz Vanessa Kirby interpreta a Lynette en la película de Netflix.

La actriz Vanessa Kirby interpreta a Lynette en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix ha estrenado muy buenos títulos de este 2025, en todos los géneros y para todos los gustos. Y una de las mejores propuestas estrenadas este año, es sin dudas la película La noche siempre llega, una joya que es un éxito y está protagonizada por la actriz Vanessa Kirby.

La película británica, dirigida por Benjamín Caron y escrita por Sarah Conradt, es una adaptación de la novela que lleva el mismo nombre del estadounidense Willy Vlautin, de 2021.

La película tuvo mayoría de reseñas positivas, a partir de una historia que muestra a una mujer haciendo lo que sea para no perder su casa, desafiando hasta sus propios límites.

Este crudo relato logró sacarles los mejores comentarios a los usuarios y arrasa con una brillante actuación de Vanessa Kirby, elogiada en todas partes.

El estreno de esta película de Netflix fue el 15 de agosto de 2025 y es una excelente opción para ver entre semana de 1 hora y 50 minutos de duración.

Este drama estrenado en agosto pasado, es una de las películas más resonantes estrenadas en Netflix.

Netflix: de qué trata la película La noche siempre llega

Esta película de Netflix tiene como protagonista y en el centro de la escena a Lynette (Vanessa Kirby), una mujer que está dispuesta a todo con tal de no ser desalojada de su casa. Con el futuro de ella y su hermano en juego, Lynette comienza una peligrosa odisea para conseguir el dinero necesario para no quedar en la calle. Por supuesto que su pasado oscuro saldrá a la luz.

La actriz Vanessa Kirby se luce en esta película de Netflix.

Reparto de La noche siempre llega, película de Netflix

  • Vanessa Kirby (Lynette)
  • Jennifer Jason Leigh (Doreen)
  • Zack Gottsagen (Kenny)
  • Stephan James (Cody)
  • Julia Fox (Gloria)
  • Eli Roth (Blake)
  • Randall Park (Scott)
  • Michael Kelly (Tommy)
  • Claude Deering (David Claremont)
  • Dana Millican (Rebecca)

Tráiler de La noche siempre llega, película de Netflix

Dónde ver la película La noche siempre llega, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La noche siempre llega se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Night Always comer se puede ver en Netflix.
  • España: la película La noche siempre llega se puede ver en Netflix.

