Este crudo relato logró sacarles los mejores comentarios a los usuarios y arrasa con una brillante actuación de Vanessa Kirby, elogiada en todas partes.

El estreno de esta película de Netflix fue el 15 de agosto de 2025 y es una excelente opción para ver entre semana de 1 hora y 50 minutos de duración.

Este drama estrenado en agosto pasado, es una de las películas más resonantes estrenadas en Netflix.

Netflix: de qué trata la película La noche siempre llega

Esta película de Netflix tiene como protagonista y en el centro de la escena a Lynette (Vanessa Kirby), una mujer que está dispuesta a todo con tal de no ser desalojada de su casa. Con el futuro de ella y su hermano en juego, Lynette comienza una peligrosa odisea para conseguir el dinero necesario para no quedar en la calle. Por supuesto que su pasado oscuro saldrá a la luz.

La actriz Vanessa Kirby se luce en esta película de Netflix.

Reparto de La noche siempre llega, película de Netflix

Vanessa Kirby (Lynette)

Jennifer Jason Leigh (Doreen)

Zack Gottsagen (Kenny)

Stephan James (Cody)

Julia Fox (Gloria)

Eli Roth (Blake)

Randall Park (Scott)

Michael Kelly (Tommy)

Claude Deering (David Claremont)

Dana Millican (Rebecca)

Tráiler de La noche siempre llega, película de Netflix

Dónde ver la película La noche siempre llega, según la zona geográfica