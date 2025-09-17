El argumento de la película es encantador. Sigue a una mujer que fue engañada en el amor, no tiene más remedio que comenzar una nueva vida. Y cuando menos lo esperaba, llegó un ángel caído del cielo para sanar sus heridas.

Escrita por John Ducey y dirigida por Shaun Paul Piccinino, esta película de Netflix dura 1 hora y 36 minutos, y se puede ver en el catálogo desde fines de agosto de 2022.

netflix-Riley-Dandy-That's-Amor La película de Netflix es una comedia romántica que arrasa con el papel protagónico de Riley Dandy.

Netflix: de qué trata la película That's Amor

Esta comedia romántica la tiene en el centro de la escena a Sofía (Riley Dandy), una mujer que ve cómo su vida se desmorona al descubrir una dolorosa traición en San Francisco, por lo que toma la decisión de comenzar de cero, en otro lugar. Para lograrlo, se muda a la casa de su madre en Sonoma, California. En ese sitio toma clases de cocina y conoce a un apuesto chef español, que podría ser el ingrediente que le falta a su vida.

netflix-Riley-Dandy-That's-Amor-pelicula La actriz Riley Dandy interpreta a Sofía en la película de Netflix.

Reparto de That's Amor, película de Netflix

Riley Dandy (Sofía)

Isaac González Rossi (Matías)

Nancy Lenehan (Lainie)

Daniel Edward Mora (Guillermo)

Bryan Craig (Richard)

Kimberley Drummond (Olivia)

Arlene Tur (Viviana)

Christina Moore (Becky)

Tráiler de That's Amor, película de Netflix

Embed - That's Amor (2022) Trailer Oficial En Español

Dónde ver la película That's Amor, según la zona geográfica