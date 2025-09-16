la gran estafa película George Clooney y Matt Damon son los protagonistas de una alucinante película que arrasa en Netflix: La gran estafa.

La exitosa saga La gran estafa está llena de anécdotas curiosas que encantan a los fans. Entre ellas, destaca una broma que Brad Pitt le hizo a George Clooney sobre el tamaño de su miembro viril, demostrando el buen humor entre los actores fuera de cámara. Además, Pitt utilizó un anillo en la película que era una réplica del que llevó durante su matrimonio con Jennifer Aniston.

Como si fuera poco, una de las escenas más recordadas de Ocean’s Twelve (2004), supuestamente ambientada en la estación de tren de Ámsterdam, en realidad fue filmada en Harlem, Nueva York.

Pero quizás el dato más curioso para los fans de habla hispana es que La gran estafa marcó el debut de Matt Damon con una nueva voz en Latinoamérica: el reconocido actor de doblaje José Antonio Macías interpretó por primera vez al personaje de Linus Caldwell, reemplazando al actor que solía dar voz al actor en otras producciones.

Para la crítica especializada de Los Angeles Times, la película de 1 hora 56 minutos es “una burbuja de champán cinematográfica: animada, efervescente y divertida”

Netflix: de qué trata la película La gran estafa

La sinopsis oficial de Netflix sobre La gran estafa reza: “Recién salido de prisión, el carismático ladrón Danny Ocean reúne a un equipo de especialistas para llevar a cabo un gran golpe en Las Vegas”.

Danny Ocean (George Clooney) es un carismático ladrón que, tan solo 24 horas después de cumplir una larga condena en prisión, ya está planeando su próximo delito. Su objetivo: realizar el mayor atraco de casinos de la historia.

la gran estafa película (1) Julia Roberts es una de las protagonistas explosivas de La gran estafa.

Para lograrlo formará un equipo de once hombres y cada uno de ellos es el mejor en su campo. Sin embargo, surgirá un problema inesperado: el dueño de los locales, Terry Benedic (Andy Garcia), está saliendo con Tess (Julia Roberts), su exmujer.

La plataforma de Netflix estrenó la película La gran estafa junto a sus dos secuelas: La nueva gran estafa (2004) y Ahora son trece (2007).

Netflix: tráiler de La gran estafa

Embed - OCEAN'S 11 (Trailer español)

Reparto de La gran estafa, película de Netflix

George Clooney (Danny Ocean)

Brad Pitt (Rusty Ryan)

Julia Roberts (Tess Ocean)

Matt Damon (Linus Caldwell)

Andy Garcia (Terry Benedict)

Casey Affleck (Virgil Malloy)

Scott Caan (Turk Malloy)

Elliott Gould (Reuben Tishkoff)

Bernie Mac (Frank Catton)

Carl Reiner (Saul Bloom)

Eddie Jemison (Livingston Dell)

Shaobo Qin (Yen)

la gran estafa película (2) La gran estafa estrenó en Netflix el 13 de septiembre de 2025.

Dónde ver la película La gran estafa, según la zona geográfica